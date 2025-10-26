Dal 5 all’8 dicembre 2025 il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano” promuovono Atom Earth Mother – Winter Edition, workshop fotografico curato da Fabio Moscatelli, tra i più autorevoli interpreti della fotografia italiana.

Dopo il successo dell’edizione di ottobre, che ha coinvolto partecipanti da tutta Italia, il progetto torna nel cuore del Molise per un nuovo capitolo dedicato alla luce invernale e alla dimensione sospesa dei paesaggi rurali. In questa edizione, la narrazione visiva si arricchisce del linguaggio cinematografico grazie alla partecipazione del videomaker Giorgio Pingitore, che affiancherà i fotografi nella realizzazione di un racconto audiovisivo collettivo.

Il titolo Atom Earth Mother rimanda ancora una volta all’idea di connessione primordiale tra l’uomo e la terra. La Madre Terra come origine e destino, l’atomo come unità minima di materia e di vita. In questa nuova sessione, l’inverno diventa metafora di introspezione, di ritorno alle radici, di ascolto dei luoghi e delle persone che li abitano.

Tra Castropignano, Torella del Sannio, Duronia, Frosolone, Matrice e Campolieto, i partecipanti vivranno quattro giornate di immersione totale nel territorio, alternando sessioni di reportage fotografico, momenti di confronto e laboratori video. Le attività seguiranno il ritmo lento dell’inverno molisano: la nebbia tra i campi, il lavoro nelle stalle, i gesti antichi degli artigiani e la memoria viva delle comunità locali.

Come nell’edizione precedente, il workshop si conferma un’esperienza di fotografia partecipata e antropologia visiva, in cui l’immagine non è mera rappresentazione ma atto di ascolto e restituzione. L’inserimento del linguaggio video offrirà una prospettiva ulteriore: documentare il paesaggio e le sue voci attraverso il movimento, la luce e il suono, per costruire una narrazione corale capace di restituire l’identità molisana in forma visiva e poetica.

Il fotografo

Fabio Moscatelli vive e lavora a Roma. Diplomato presso la Scuola Romana di Fotografia e Cinema, si è affermato per la sua capacità di raccontare, con un linguaggio essenziale e umano, la fragilità e la forza dei luoghi e delle persone. La sua ricerca si concentra sul reportage sociale e sulle storie intime e marginali, dove la fotografia diventa strumento di empatia e conoscenza. Tra le sue pubblicazioni: Nostos (2020, self publishing) e Gioele – Il Mondo Fuori, progetto realizzato con un giovane autistico con cui porta avanti un dialogo visivo da oltre nove anni. Le sue opere sono state esposte in festival e gallerie italiane e internazionali.

www.fabiomoscatelli.com

Il videomaker

Giorgio Pingitore è autore e regista di progetti documentari dedicati al racconto dei territori e delle comunità, con un approccio narrativo che unisce sensibilità visiva e attenzione al reale. La sua collaborazione con Atom Earth Mother nasce dal desiderio di espandere l’esperienza fotografica

verso una dimensione audiovisiva condivisa.

Informazioni

Atom Earth Mother – Winter Edition

Workshop fotografico con Fabio Moscatelli

Con la partecipazione del videomaker Giorgio Pingitore

5–8 dicembre 2025

Castropignano, Torella del Sannio, Duronia, Frosolone, Matrice, Campolieto

Organizzato da: Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”

contatti:

fabio74.moscatelli@gmail.com

cfcvivianmaier@gmail.com