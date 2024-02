Associazione Talenti e Artisti Molisani: rieletto Presidente per il terzo anno Michele Falcione

L’ Associazione Talenti e Artisti Molisani è un sodalizio associativo fondato nel Giugno del 2013 con il preciso intento di dare la possibilità ai numerosi talenti e artisti molisani di poter veicolare il loro talento frutto, in molti casi di anni di studi e specializzazioni nel campo della musica, del teatro, della moda, della prosa, grazie alla loro presenza negli innumerevoli spettacoli ed iniziative (circa 65 eventi in dieci anni) tenutasi sul territorio Regionale.

La solidarietà e la beneficenza, le due parole che hanno accompagnato i soci, che nel corso degli anni hanno aderito al sodalizio, spendendo il loro tempo libero in favore dei più bisognosi ai quali non è stato mai fatto mancare un sorriso e una parola di conforto durante le iniziative presentate.

Si sono tenute, nei giorni scorsi, le elezioni che si tengono ogni cinque anni, per il rinnovo del direttivo associativo; è stato rieletto, per lo svolgimento del suo terzo mandato, il Presidente uscente Michele Falcione, che ha avuto il pieno consenso da parte del Consiglio Direttivo che era stato precedentemente eletto dall’assemblea associativa.

Al temine dell’elezione, il Presidente Michele Falcione ha designato nel ruolo di Vice Presidente Vittorio del Cioppo (anche lui al terzo mandato da Vice Presidente), Oriana Colucci nel ruolo di segretario, Maria Giovanna Passarelli e Nicola Simonetti nel ruolo di Consigliere.

E’ un motivo di grande soddisfazione, ha dichiarato Michele Falcione, aver ricevuto ancora una volta il consenso e la fiducia dei Consiglieri, che evidentemente hanno voluto dare “continuità” al lavoro associativo svolto sin dalla costituzione della nostra Associazione avvenuta nel 2013, con l’intento di proseguire quell’attività di solidarietà e vicinanza alle persone meno fortunate, che solo il mondo dell’Associazionismo riesce a trasmettere; ho la fortuna di avere, tra i nostri soci, persone di grande spessore umano e di grande concretezza nella proposizione delle idee per i nostri spettacoli, fattore questo di non poco conto, visto che le iniziative dell’Associazione abbracciano più settori della cultura.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani sarà di scena il prossimo 8 Marzo, presso il Convitto “Mario Pagano” di Campobasso, con l’organizzazione di uno spettacolo dedicato al mondo femminile patrocinato dal Convitto, con l’esibizione di alcuni talenti molisani e con la straordinaria partecipazione del Coro Jubilate, con il quale l’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha stretto un proficuo e solido rapporto di collaborazione, con la direzione dal Maestro Antonio Colasurdo che si dirigerà un concerto sicuramente da non perdere.

L’ingresso sarà gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili.