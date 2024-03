Associazione Talenti e Artisti Molisani Molisani presenta “Che spettacolo di donna”

“Che spettacolo di donna” è il titolo dell’evento organizzato il prossimo 8 Marzo 2024 alle ore 18.30 presso l’aula Magna del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani.



Non una data scelta casualmente quella individuata dall’Associazione per la realizzazione della

manifestazione; infatti, in concomitanza con la giornata dedicata alla festa della donna, si è inteso omaggiare il mondo femminile in tutte le sue forme, ponendo particolare attenzione soprattutto al rispetto verso il genere femminile alla luce anche dei fatti di cronaca che purtroppo quotidianamente vengono riportati dai mezzi di informazioni ricorrendo sempre alla parola “femminicidio”.



Il Convitto “M. Pagano” ha sposato l’idea con grande entusiasmo; la serata vedrà la presenza di alcuni artisti molisani, che gratuitamente porteranno sul palco il proprio talento, accompagnati dalla lettura di alcuni versi sul mondo femminile, che saranno oggetto di riflessione e di approfondimento. Ospite d’eccezione della serata sarà il coro Jubilate di Campobasso diretto dal Maestro Antonio Colasurdo che proporrà alcuni brani di Giovanni Tabasso, illustre medico che ha operato in Città e che molti cittadini ricordano; egli ha dedicato alla moglie alcuni brani che il maestro Lino Tabasso ha armonizzato per pianoforte; seguiranno altri brani di Don Nicola Vitone (1913-1974) sacerdote salesiano e importante compositore originario di Sepino, di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario della morte; al termine di queste esibizioni è previsto un omaggio proprio al Maestro Lino Tabasso, musicista di spessore della Città di Campobasso che in ambito religioso ha legato indissolubilmente il suo nome al “Teco Vorrei” e al “Settenario”.



Nella parte finale del concerto il Corto Jubilate si esibirà con brani di Puccini e con il famoso Simple song of Peace del famoso compositore Jerry Estes. L’inizio della manifestazione sarà, inoltre, preceduto da una sorpresa musicale che l’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha voluto riservare a chi parteciperà all’iniziativa.



Un sentito ringraziamento da parte dell’Associazione al rettore del Convitto Prof.ssa Rossella Gianfagna, all’intero Consiglio direttivo della struttura per la cortese disponibilità mostrata per l’organizzazione, al Coro Jubilate, ed al maestro Colasurdo per la partecipazione, agli artisti molisani e a tutti color che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.

La serata sarà presentata dalla giornalista Cristina Niro.

L’ingresso sarà gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili.