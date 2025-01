Assistenza agli anziani, Progetto Aurora: quella domiciliare è il futuro

Tanti i vantaggi in termini di costi e qualità della cura e decisivo il supporto dei servizi di teleassistenza, ma serve maggiore impegno da parte di istituzioni e territorio

Sono circa 1200 gli anziani affidati attualmente a strutture specializzate in Molise e la regione si conferma in fondo alle classifiche nazionali in termini di presenza in Rsa.

Un dato che rivela di sicuro un gap rispetto al Centro – Nord d’Italia, che invece occupa i primi posti di tale classifica, ma rappresenta al contempo per il nostro territorio una vera opportunità perchè in realtà sempre più studi e analisi autorevoli concordano sul fatto che l’assistenza domiciliare rappresenta il futuro prossimo della cura dei nostri nonni.

Curare ed assistere a casa gli anziani non solo conviene all’amministrazione pubblica e ai contribuenti, perché a parità di bisogno e di risultato può essere spesso più efficace e meno costoso che in ospedale o in residenza, ma è provato scientificamente che può assicurare, rispetto ad altri luoghi, più pronta ripresa e migliore qualità di vita, anche e soprattutto nel lungo termine. Senza dimenticare che l’assistenza domiciliare arricchisce le comunità locali, in particolar modo nelle aree interne e svantaggiate, e ne accresce il capitale economico, umano e sociale.

A promuoverla sono gli utenti stessi, considerato che secondo un sondaggio di AiDomus-It ne è pienamente soddisfatto il 91,7% dei pazienti, con gli over 65 che hanno valutato 9.4 su 10 il servizio.

Un ruolo fondamentale, in tal senso, viene ricoperto dalla tecnologia che con i nuovi dispositivi di telemedicina e teleassistenza permette di monitorare la persona interessata h24 e quindi anche in quei momenti della giornata in cui resta sola, senza la presenza fisica di un caregiver. In realtà, come accade proprio con il Progetto Aurora, il caregiver c’è ed è l’operatore che è opportunamente formato a ricevere a distanza le richieste dell’anziano e a contattare lo stesso in caso di emergenza o necessità.

Proprio secondo il Progetto Aurora, il primo servizio di teleassistenza attuato in Molise e non solo, adesso serve un maggiore impegno da parte delle istituzioni e dell’universo associativo in modo di anticipare il futuro con iniziative sul territorio che potrebbero coinvolgere sindaci e personale sanitario a vari livelli, con lo scopo di rendere sempre più efficace e più umana la cura dei nostri amati genitori e nonni.