Asrem/Mammografo mobile a Termoli

Da oggi, 02 settembre 2025, fino a venerdì 05 settembre 2025, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il camper munito di mammografo stazionerà nel parcheggio del vecchio ospedale di Termoli, in via del Molinello.

Il programma di prevenzione secondaria della neoplasia della mammella interessa le donne residenti in Molise, tra i 50 ed i 69 anni, che non abbiano già effettuato una mammografia all’interno del programma di screening regionale negli ultimi 24 mesi. Tuttavia, anche chi non sia stato raggiunto da alcuna comunicazione, e negli ultimi due anni non abbia effettuato il controllo, potrà usufruire della prestazione recandosi alla postazione mobile.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il call center 0874 1866000 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, e il sabato dalle 9.00 alle 12.00, oppure scrivere una mail all’indirizzo screening.oncologici@asrem.molise.it, o chiamare i numeri di telefono 0874 409160 – 0874409449 – 0874409249 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00