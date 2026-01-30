Asrem digitale: WI-Fi libero per cittadini e pazienti

L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) segna un altro passo avanti nel percorso di digitalizzazione dei servizi e dei processi interni. Con l’obiettivo di rendere le strutture sanitarie luoghi più accoglienti e connessi, è in corso l’implementazione di una nuova rete Wi-Fi dedicata agli ospiti presso tutte le sedi aziendali, sia amministrative che sanitarie. Il servizio è pensato per rispondere alle esigenze di pazienti, accompagnatori e associazioni, facilitando la permanenza nelle strutture e migliorando la fruibilità degli spazi comuni.

Al momento, la nuova infrastruttura è già operativa presso:

– Ospedale Cardarelli di Campobasso;

– Palazzina amministrativa di Via Petrella.

Il piano di espansione prevede, a breve, la copertura capillare di tutte le altre sedi ASREM sul territorio regionale.

La nuova rete, denominata “ASREM OSPITI”, è stata progettata con un’architettura moderna che concilia facilità d’uso e massima protezione:

– La connessione per gli utenti è logicamente separata dalla rete interna aziendale. Questo garantisce che le attività cliniche e amministrative proseguano senza rallentamenti e restino protette da accessi esterni.

– In linea con il Regolamento (UE) 2016/679, il sistema adotta i principi di privacy by design e by default. I dati tecnici di accesso vengono trattati esclusivamente per finalità di gestione tecnica e sicurezza.

– Per prevenire minacce informatiche, la rete è configurata con rigidi criteri di segmentazione e monitoraggio, rispettando gli standard europei della Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2).

Per garantire un utilizzo corretto e uniforme del servizio, ASREM diffonderà nei prossimi giorni un’informativa ufficiale destinata a tutti i reparti e servizi. Il documento conterrà le indicazioni operative, le regole di utilizzo e le modalità d’accesso per gli utenti, assicurando che la procedura sia chiara e trasparente per tutti i cittadini.

“Migliorare l’accoglienza significa anche offrire strumenti digitali che riducano le distanze tra il paziente e il mondo esterno, garantendo al contempo la massima sicurezza dei sistemi informativi sanitari”: il commento della Direzione Strategica dell’ASReM.