ASP Pavia: Bando di concorso per 3 OSS

L’Azienda di servizi alla persona (ASP) istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, situata in Lombardia, ha indetto un concorso per OSS, finalizzato alla copertura di 3 posti di lavoro di Operatori Socio Sanitari da assegnare presso l’Istituto di Cura “S. Margherita” – Area degli Operatori. Per candidarsi c’è tempo fino al 12 novembre 2023.

Vediamo insieme tutti i dettagli utili sulla selezione pubblica, i requisiti richiesti, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

I candidati al concorso per OSS all’ASP di Pavia dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea oppure di altre categorie, previste dal bando;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale per aver conseguito l’impiego mediante di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985;

titolo di istruzione secondaria di primo grado;

attestato di qualifica da “Operatore Socio Sanitario” conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale.

Si precisa che è prevista la riserva di un posto a favore dei Volontari delle FF.AA e di un posto alle categorie protette della Legge n. 68/1999 e nello specifico alle categorie individuali dell’art. 18 comma 2.

BANDO

https://www.albopretorionline.it/asppavia/alboente.aspx?sez=ATT&categoria=Concorsi%20e%20Selezioni