Arta costruzioni, l’impresa molisana in gara per la riqualifica della sede Rai a Roma

22 milioni di euro di appalto per riqualificare e bonificare la sede Rai a Roma. L’impresa molisana tra le concorrenti in gara a livello europeo.

Arta Costruzione, impresa molisana, è fra le 18 realtà del settore selezionata per la riqualificazione integrale e la bonifica ambientale della sede della Direzione Generale della RAI di Viale Mazzini 14 a Roma. L’importo totale a base di gara è pari a 122 milioni di euro e i lavori dovranno essere conclusi entro 1282 giorni. La proposta progettuale è stata realizzata da un team di oltre 25 professionisti, tra i quali anche anche dai ingegneri e architetti di Termoli.

L’appalto Rai

La gara di appalto a procedura aperta è articolata in un unico lotto relativo all’affidamento dei lavori per la riqualificazione e bonifica ambientale dell’iconica sede al centro della capitale , famosa per la statua del cavallo. “I lavori prevedono un edificio altamente innovativo, ridisegnato con nuovi spazi, maggiore attenzione al comfort delle persone, soluzioni tecnologiche all’avanguardia ed un design basato sui principi di sostenibilità e biofilia. Tutta l’area della zona pranzo verrà riqualificata e ampliata con un giardino esterno e nuovi spazi verdi. È prevista la bonifica dell’amianto e il rifacimento di facciate e impianti. Sarà migliorato il comfort acustico ed di illuminazione con soluzioni architettoniche ed ingegneristiche innovative. L’efficienza energetica sarà adeguata per le certificazioni LEED e Well”.

Arta Costruzioni

Arta Costruzioni opera per la realizzazione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica, studi di impatto ambientale, promozione ed intermediazioni nel campo immobiliare, programmazione e ricerca nel settore edilizio e delle opere pubbliche, consulenza in materia urbanistica, esecuzione di incarichi tecnico-amministrativi connessi all’edilizia e alle opere pubbliche, installazione, manutenzione e gestione dei gasdotti, costruzione di fabbricati, opifici e manufatti di ogni genere. 58 cantieri chiusi, 18 nuovi cantieri aperti, 320 addetti, +715% di fatturato nell’ultimo triennio.