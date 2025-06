ArsuraFestival/Il 14 agosto Manu Chao in concerto a Capracotta

Ufficializzata la line up dell’evento in programma dal 13 al 16

agosto. Ad aprire il concerto a Prato Gentile della star

internazionale sarà la Riserva Moac. Ci saranno anche Apres La

Classe, Accasaccio, Carro Bestiame e un altro ospite

internazionale: il cantautore irlandese Dylan Harcourt. Per Manu

Chao prevendita dei biglietti dalle 14 di oggi. Gratuiti invece tutti

gli altri spettacoli.

Sarà Manu Chao il nome di punta di Arsura

Festival, l’evento in programma nella bellissima area di Prato Gentile, a

Capracotta, dal 13 al 16 agosto prossimi. L’artista, impegnato in un tour

mondiale (in questi giorni è in Francia, poi sarà in Spagna) annuncia oggi

il suo atteso ritorno live in Italia con una manciata di concerti e tra questi

ci sarà quello ‘in quota’ in Alto Molise previsto per il 14 agosto. I biglietti

per il concerto saranno in vendita dalle 14 di oggi, venerdì 13 giugno, su

Ticketone e Ciaotickets e nei punti vendita abituali. Evento nell’evento: ad

aprire il live di Manu Chao a Capracotta sarà la Riserva Moac,

popolarissima band molisana. Il festival, con la direzione artistica di PS

Live Group e realizzato in collaborazione con Regione Molise e Comune

di Capracotta, avrà inoltre anche un altro ospite internazionale, il

cantautore irlandese Dylan Harcourt, che si esibirà il 16 agosto insieme ad

una formazione italiana amatissima dal pubblico, gli Apres La Classe,

mentre il 13 e il 15 agosto la line up prevede i concerti di Accasaccio e

Carro Bestiame. Con l’unica eccezione del 14 agosto (Manu Chao) tutti gli

eventi in programma saranno gratuiti. Gli show saranno tutti di pomeriggio

mentre ogni giorno ci saranno dj set a partire dal mattino. Perché Arsura

Festival? Arsura, in dialetto, è quella sete che ti prende dentro, che non è

solo d’acqua, ma di emozioni, di musica, di bellezza. È la sete di cultura,

non di bottiglia, sete di festival.

MANU CHAO – Jose Manuel Arturo Chao Ortega, in arte Manu Chao, è

da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole

del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale

internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre

miliari della musica rock, folk e alternative, come “Clandestino”, nel 1998,

e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, recentemente anche il

giovane e talentuoso Alfa, con cui ha realizzato il singolo “A me mi

piace”, che è già diventata la hit dell’estate in Italia ed è entrata nelle

classifiche dei singoli più ascoltati in Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e

Austria. Con l’album Clandestino, da oltre quattro milioni di copie

vendute, e con hit come la title track e poi “Desaparecido” e “Je ne t’aime

plus”, Manu Chao ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, assurgendo

a simbolo della battaglia antagonista e, all’epoca, no global. Nato a Parigi

il 21 giungo del 1961, da un padre originario della Galizia e da una madre

di Bilbao, l’artista ha guidato i Mano Negra fra il 1987 e il 1994. Poi la

carriera solista. Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia e nel

mondo di concerti in grado di richiamare migliaia di persone che con lui

condividono la musica e gli ideali. Ora è pronto per tornare e per la sua

prima volta sarà in Molise.