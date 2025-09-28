Arriva a Termoli la panchina Steelosa® promossa da RICREA, nuovo simbolo del ciclo infinito dell’acciaio 

La sensibilizzazione al corretto riciclo dell’acciaio approda sulle coste dell’Adriatico e prende una forma sorprendente. Dopo Alba, Levanto, Forte dei Marmi, Cogne ed Asolo, il viaggio di Steelosa®, panchina simbolo del riciclo infinito dell’acciaio, continua in Molise e fa tappa a Termoli: è stata infatti installata oggi presso Piazza Mercato, come espressione concreta di un progetto che lega economia circolare, design urbano e cura del territorio. L’iniziativa è promossa da RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Modellata nel simbolo dell’infinito e realizzata interamente con acciaio riciclato da rottame, inclusi imballaggi post-consumo, la panchina Steelosa® trova una collocazione ideale a Termoli, dove l’imponenza del castello Svevo racconta secoli di storia e il porto apre lo sguardo su ampie prospettive. L’incontro tra la durevolezza dell’acciaio — materiale che può essere riciclato al 100% all’infinito senza perdere le proprie qualità — e l’orizzonte dell’Adriatico crea un dialogo suggestivo tra l’innovazione sostenibile e la bellezza incontaminata della località costiera. L’installazione è stata collocata in Piazza Mercato, cuore pulsante della vita cittadina: nata come luogo di scambio e commercio, oggi è centro di socialità e incontro, rivelandosi custode dell’identità termolese. Proprio qui Steelosa® diventa un invito a riflettere sul valore delle risorse e sulla costruzione di un futuro sostenibile.

“Per noi di RICREA Steelosa® ha un significato speciale, perché rende concreto e immediatamente comprensibile il valore del corretto riciclo degli imballaggi in acciaio, come barattoli, scatolette, fusti, lattine, secchielli, bombolette e tappi corona – evidenzia Domenico Rinaldini, Presidente di RICREA -. La panchina si inserisce nella comunità e si pone al suo servizio, diventando simbolo di educazione al riciclo e di sostenibilità. Gli imballaggi in acciaio possono avere una seconda vita, trasformandosi in oggetti utili e durevoli. Questo processo virtuoso è reso possibile grazie alla collaborazione quotidiana tra cittadini, amministrazioni e gestori dei servizi di raccolta, che assicurano il corretto ciclo dell’acciaio. L’installazione di Steelosa® a Termoli rappresenta così un gesto significativo, che sposa la responsabilità ambientale al senso di comunità.”

La panchina è stata svelata oggi, durante l’inaugurazione, alla presenza delle istituzioni locali.

“Riciclare l’acciaio significa dare valore ai nostri gesti quotidiani, contribuire all’economia circolare in modo più efficiente e allo stesso tempo ci consente di proteggere l’ambiente in cui viviamo – dichiara Silvana Ciciola, assessore all’Ambiente del Comune di Termoli- Ringraziamo Ricrea per questa iniziativa: con la panchina Steelosa® forniamo un gesto concreto di attenzione e creiamo sensibilizzazione sul riciclo dell’acciaio e sulle sue infinite

possibilità di riutilizzo senza che lo stesso perda le caratteristiche fondamentali. Tuttavia, risulta fondamentale continuare a informare e responsabilizzare la cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni. Ogni piccolo gesto può contribuire ad aumentare l’attenzione su tematiche diventate fondamentali per il futuro dell’ambiente”.

“Steelosa® ci ricorda che ogni piccolo gesto può generare grandi risultati. – afferma Angelo Di Campli, Direttore di Rieco Sud – Ogni volta che un cittadino conferisce correttamente un imballaggio in acciaio, partecipa a un processo che restituisce valore e futuro alle risorse. Questa panchina, nel cuore della città, diventa un simbolo tangibile di comunità e di attenzione al territorio, un invito a sentirci tutti parte di un progetto condiviso di sostenibilità.”

Termoli si conferma tappa significativa di questo progetto nazionale, offrendo un’occasione di confronto su temi fondamentali per la tutela dell’ambiente e la cultura del riciclo, e promuovendo un messaggio concreto e visibile nel cuore della piazza. Il percorso di Steelosa® proseguirà toccando altre località scelte per la loro capacità di offrire una “vista sull’infinito” – nel senso simbolico, naturale o culturale. Ogni panchina sarà un punto di riflessione condivisa tra comunità e ambiente.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – e di Fondazione Pubblicità Progresso.