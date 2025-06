Arcidiocesi di Campobasso: Ordinazione Diaconale del seminarista Andrea Russo

Con profonda gratitudine a Dio, l’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano e il Seminario Diocesano Missionario Redemptoris Mater di Campobasso in Sepino annunciano con gioia l’Ordinazione Diaconale del seminarista Andrea Russo.

La celebrazione si terrà sabato 14 giugno 2025 alle ore 18:30, presso la Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso, e sarà presieduta da S.E. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso – Bojano.

L’ordinazione diaconale rappresenta il primo grado del sacramento dell’Ordine sacro e segna l’inizio di una vocazione a servizio della Chiesa e del Popolo di Dio. Il diacono, configurato a Cristo servo, è chiamato ad annunciare il Vangelo, amministrare il Battesimo, servire all’altare

e farsi prossimo a chi è nel bisogno.

Per Andrea Russo, questo passo è la risposta libera e generosa alla chiamata del Signore, in un tempo in cui la comunità ecclesiale è invitata a riscoprire con rinnovato fervore il proprio slancio missionario. La sua ordinazione è un segno tangibile della fedeltà di Dio, che continua a suscitare vocazioni e a guidare la sua Chiesa con amore e provvidenza.

La comunità ecclesiale è invitata a partecipare numerosa, unendosi nella preghiera e nella gioia per questo evento di grazia, rendendo grazie al Signore per l’opera che compie nel cuore dei suoi figli.

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi

e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto

e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16)