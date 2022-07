Apertura straordinaria mercoledì 3 agosto del castello di Capua a Gambatesa in occasione di Borgo in Jazz 2022

Nell’ambito del finanziamento del Ministero della Cultura per il Piano di valorizzazione di musei, aree archeologiche, castelli e parchi, la Direzione Regionale Musei Molise effettuerà l’apertura straordinaria del Castello di Capua a Gambatesa mercoledì 3 agosto dalle ore 18:00 alle ore 22:00, oltre alla consueta apertura ordinaria dalle ore 10:30 alle ore 16:30, in occasione della realizzazione a Gambatesa della manifestazione Borgo in Jazz 2022.

Nell’ambito della serata, dalle ore 19:00 alle ore 20:00, nel salone del primo piano del

castello verrà presentato il libro “Storie del peso leggero” di Benedetta Marinelli, nell’ambito dell’accordo di valorizzazione stipulato tra Direzione Regionale Musei Molise e Comune di Gambatesa. La possibilità di visitare il castello Di Capua anche in orario serale, con gli straordinari affreschi cinquecenteschi di Donato da Cupertino, arricchirà ulteriormente l’offerta culturale a Gambatesa durante la manifestazione.



Si ricorda che in tutti gli orari di apertura ordinari e straordinari la bigliettazione avverrà in modalità ordinaria, mentre per la sola partecipazione alla presentazione del libro “Storie del peso leggero” esclusivamente al primo piano l’entrata è gratuita.