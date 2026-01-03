Apertura del “Punto di Pronto Intervento Sociale” per il contrasto a bullismo, cyberbullismo e dipendenze

L’Associazione «Casa dei Diritti ETS» ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Santa Croce di Magliano per l’attivazione di un Punto di Pronto Intervento Sociale, un presidio dedicato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza, discriminazione e intolleranza. Il progetto pone particolare attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oggi sempre più diffusi tra i giovani, e all’area delle dipendenze, con un focus specifico sulla ludopatia, una problematica che incide profondamente sul benessere individuale e familiare.

L’iniziativa, promossa dalla Casa dei Diritti con la partecipazione del Comune a partire da aprile 2025, rientra tra quelle sostenute dalla Regione Molise, che con delibera n. 5767/2025 ha approvato la graduatoria degli Enti del Terzo Settore beneficiari del contributo previsto dall’Avviso Pubblico Regionale, adottato con determinazione dirigenziale n. 1516/2025. Si tratta dunque di un progetto riconosciuto e finanziato nell’ambito delle politiche regionali di prevenzione sociale, a conferma della sua rilevanza per il territorio.

Il Punto di Pronto Intervento Sociale offrirà innanzitutto un servizio di ascolto rivolto ai cittadini e agli utenti, garantito da professionisti volontari che metteranno a disposizione competenze e sensibilità. Successivamente saranno attivati percorsi strutturati di prevenzione e contrasto alla ludopatia, al bullismo e al cyberbullismo, anche attraverso azioni dirette nei luoghi di aggregazione, in collaborazione con associazioni locali e nazionali. L’obiettivo è costruire una rete di intervento capace di intercettare i bisogni, prevenire situazioni di rischio e accompagnare le persone verso percorsi di tutela e consapevolezza.

Per rafforzare ulteriormente la qualità del servizio, la Casa dei Diritti ha avviato una collaborazione con docenti dell’Università di Tor Vergata, che cureranno una serie di incontri formativi destinati ai volontari e alle associazioni che vorranno aderire al progetto. Il percorso formativo prenderà avvio a gennaio 2026 e proseguirà per l’intero anno solare, con l’obiettivo di consolidare competenze operative e strumenti di intervento.

La Casa dei Diritti rivolge un appello a cittadini, ordini professionali e associazioni del territorio affinché contribuiscano alla costruzione di una rete di interlocutori privilegiati, capace di avviare un autentico cammino di sensibilizzazione rivolto ai più giovani. È tra loro, infatti, che deve essere piantato il seme del cambiamento culturale necessario per contrastare fenomeni che minano la convivenza civile e la serenità delle comunità.