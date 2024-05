Apertura del Contest fotografico “Visti dagli altri” gli altri siamo noi

L’Associazione “dalla parte degli ultimi” costituitasi nel 1987, opera nel campo della cooperazione internazionale, dell’informazione e dell’educazione allo sviluppo. Nell’ambito dei Progetti SAI – Sistema

Accoglienza e Integrazione, essa è operativa nell’accoglienza e nei servizi per l’integrazione degli immigrati, nel reinserimento sociale delle vittime di tratta, negli interventi di mediazione e di educazione interculturale. Obiettivo principale è quello di creare rapporti di amicizia e solidarietà fra comunità del Nord e del Sud del mondo, collaborando al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni nelle aree di

intervento, collegando sempre quest’azione all’impegno per una maggiore e migliore informazione e sensibilizzazione del territorio locale.



L’Associazione Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” si propone la divulgazione del linguaggio fotografico, attraverso un’azione di organizzazione, informazione, documentazione e promuovendo eventi finalizzati a valorizzare la cultura e il linguaggio espressivo anche come strumento di utilità sociale. composta da professionisti, amatori ed esperti di fotografia e rimane disponibile ai soci

ed alla cittadinanza per l’organizzazione di eventi a carattere fotografico su tutto il territorio molisano.



L’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri” – Tommaso Brasiliano è stata fondata nel 1989 da un gruppo di giovani appassionati di fotografia, animati dalla volontà di condividere la propria passione fotografica e le proprie esperienze. Nello statuto l’associazione si propone di divulgare l’arte fotografica radunando cultori ed amatori della fotografia e di armonizzare e promuovere l’incentivazione di tutte le iniziative tendenti alla conoscenza e al progresso delle fotografia, nonché alla rivalutazione del patrimonio fotografico locale. L’associazione inoltre: organizza incontri, visione di film e talk con fotografi professionisti; organizza sessioni di sala pose e camera oscura; organizza corsi e mostre fotografiche. Da 23 anni il concorso fotografico “Corpus Domini e i Misteri” pensato per documentare con lo sguardo del popolo l’evento che si tiene a Campobasso relativo ai Misteri (proposti come patrimonio immateriale Unesco).

Presentano il CONTEST FOTOGRAFICO “VISTI DAGLI ALTRI”… Gli altri siamo noi

Art. 1 – Finalità e Tema

In occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno p.v.) l’associazione dalla parte degli ultimi, in collaborazione con le associazioni Viviana Maier e Sei Torri promuove un concorso fotografico pubblico, con lo scopo di raccogliere immagini che interpretino, in base alla sensibilità dell’autore, il tema dell’integrazione degli stranieri nella nostra comunità . Il contest “VISTI dagli ALTRI” vuole focalizzare dunque l’attenzione sulle scene di quotidiana integrazione, così come viste e percepite dai soggetti autoctoni e dagli stessi migranti presenti sul territorio. In un’ottica bidirezionale, gli scatti dei “Visti dagli altri” può diventare “Gli altri siamo noi”, in un mondo in cui la multiculturalità abbatte i muri della separazione “noi/loro”, tra autoctoni e stranieri, e annulla il diverso nell’altro.

Art. 2 – Destinatari

Il concorso è aperto a tutti coloro che siano interessati all’iniziativa, senza alcun vincolo. È quindi rivolto a fotoamatori e fotografi professionisti, ma anche ai migranti presenti sul territorio, siano essi beneficiari dei progetti di accoglienza SAI e/o CAS.

Art. 3 – Modalità di partecipazione

La partecipazione è totalmente gratuita. I partecipanti potranno inviare le proprie fotografie a partire dal 23 maggio al 23 giugno. Dal 24 giugno, le stesse saranno pubblicate sulle pagina Facebook dell’Associazione “dalla parte degli ultimi”. A partire dal 28 giugno saranno allestite in esposizione presso il Palazzo Ducale di Ripalimosani, fino al giorno 05 Luglio.

Art. 4 – Istruzioni

Ciascun partecipante potrà inviare al massimo tre foto, con formato jpeg in 2:3. Queste dovranno essere corredate da nome dell’autore e luogo dello scatto. Saranno ammesse foto a colori e in bianco/nero. Le foto dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: concorso-dpu@gmail.com, possibilmente tramite WeTransfer.

Art.5 – Diritti

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle proprie opere e garantisce di godere di ogni diritto di utilizzare i lavori inviati per il concorso, ovvero di averne ottenuto le necessarie liberatorie. In allegato viene fornito apposito modulo di liberatoria, da far compilare e firmare ai soggetti fotografati.

Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili per eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti ritratti che appaiano nelle fotografie inviate o da detentori di diritti per cui non è stata richiesta la necessaria liberatoria.

Le fotografie inviate devono essere opera del proprio ingegno e non devono essere lesive dell’immagine degli organizzatori, nè delle persone eventualmente ritratte, nè dei luoghi. Le immagini che non rispetteranno i canoni della decenza non saranno ammesse al concorso, le foto premiate e quelle ammesse al concorso costituiranno patrimonio dell’associazione Dalla parte degli ultimi, che potrà utilizzarle per uso comunicativo, propagandistico oltre che di sensibilizzazione, conservandole nel proprio archivio digitale. La paternità dell’immagine resta dell’autore che sarà sempre menzionato in caso di utilizzo della stessa.

Art. 6 – Proclamazione dei Vincitori

La premiazione avverrà secondo criteri qualitativi e di gradimento. Sarà premiata in primis la foto che si distinguerà sotto l’aspetto creativo e tecnico, in seguito a valutazione di apposita giuria di fotografi professionisti. Otterrà inoltre un riconoscimento finale anche la foto più apprezzata dalla “giuria pubblica”, ossia la foto che ha ricevuto più preferenze, sommando i “like” ricevuti sulla pagina Facebook a quelli fisicamente espressi, fino al 03 luglio, presso la sede della mostra al Palazzo Ducale, dove il voto vale doppio.