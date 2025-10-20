Aperte fino al 29 novembre le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “PSICOMED”

Le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica PSICOMED, attiva
presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, resteranno aperte fino al 29 novembre. Un’occasione per
giovani medici e psicologi che desiderano intraprendere un percorso formativo unico nel suo
genere, capace di unire il sapere psicoanalitico con le più recenti conoscenze nel campo delle
neuroscienze.
Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, PSICOMED è l’unica scuola di
specializzazione in psicoterapia presente in Molise. Propone un percorso quadriennale volto a
formare professionisti capaci di muoversi con competenza nei contesti neurologici e psichiatrici,
con particolare attenzione ai disturbi mentali che possono insorgere nel corso di malattie come il
Parkinson, l’Alzheimer o la sclerosi multipla.
“Con questa scuola – dice il professor Diego Centonze, direttore di PSICOMED e responsabile
dell’Unità di Neurologia del Neuromed – vogliamo superare quella separazione netta che ha spesso
diviso psicoanalisi e neuroscienze. Oggi sappiamo che la mente e il cervello sono due aspetti di una
stessa realtà, e comprenderne i legami significa migliorare le nostre possibilità di cura”.
L’approccio di PSICOMED si fonda sulla psicoanalisi lacaniana, una prospettiva che negli ultimi
anni ha mostrato una straordinaria capacità di dialogo con la scienza, mantenendo vivo il suo nucleo
umanistico. “La formazione che offriamo – aggiunge Centonze – permette ai futuri psicoterapeuti
di sviluppare una visione integrata, capace di accogliere la complessità dei fenomeni psichici e di
collocarli all’interno delle conoscenze scientifiche più avanzate”.
Le lezioni, articolate su quattro anni di corso, si svolgono presso il Polo Didattico del Neuromed, in
via dell’Elettronica, Pozzilli, e comprendono attività teoriche, seminari e tirocini in strutture
convenzionate.
Per iscrizioni alla Scuola di Specializzazione PSICOMED o per chiedere maggiori
informazioni:
Segreteria didattica: psicomed@neuromed.it
Sito web: https://education.neuromed.it/psicomed/
