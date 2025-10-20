Aperte fino al 29 novembre le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “PSICOMED”

Le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica PSICOMED, attiva

presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, resteranno aperte fino al 29 novembre. Un’occasione per

giovani medici e psicologi che desiderano intraprendere un percorso formativo unico nel suo

genere, capace di unire il sapere psicoanalitico con le più recenti conoscenze nel campo delle

neuroscienze.

Riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca, PSICOMED è l’unica scuola di

specializzazione in psicoterapia presente in Molise. Propone un percorso quadriennale volto a

formare professionisti capaci di muoversi con competenza nei contesti neurologici e psichiatrici,

con particolare attenzione ai disturbi mentali che possono insorgere nel corso di malattie come il

Parkinson, l’Alzheimer o la sclerosi multipla.

“Con questa scuola – dice il professor Diego Centonze, direttore di PSICOMED e responsabile

dell’Unità di Neurologia del Neuromed – vogliamo superare quella separazione netta che ha spesso

diviso psicoanalisi e neuroscienze. Oggi sappiamo che la mente e il cervello sono due aspetti di una

stessa realtà, e comprenderne i legami significa migliorare le nostre possibilità di cura”.

L’approccio di PSICOMED si fonda sulla psicoanalisi lacaniana, una prospettiva che negli ultimi

anni ha mostrato una straordinaria capacità di dialogo con la scienza, mantenendo vivo il suo nucleo

umanistico. “La formazione che offriamo – aggiunge Centonze – permette ai futuri psicoterapeuti

di sviluppare una visione integrata, capace di accogliere la complessità dei fenomeni psichici e di

collocarli all’interno delle conoscenze scientifiche più avanzate”.

Le lezioni, articolate su quattro anni di corso, si svolgono presso il Polo Didattico del Neuromed, in

via dell’Elettronica, Pozzilli, e comprendono attività teoriche, seminari e tirocini in strutture

convenzionate.

Per iscrizioni alla Scuola di Specializzazione PSICOMED o per chiedere maggiori

informazioni:

Segreteria didattica: psicomed@neuromed.it

Sito web: https://education.neuromed.it/psicomed/