Andrea Piersimoni: “Respira” è il nuovo singolo del cantautore di Isernia milanese d’adozione, in radio da venerdì 19 aprile

«Con il singolo “Respira”, mi sveglio con nuovi sensi. A questo punto, sono fuori in città e posso percepire il pericolo in modo amplificato. Nei testi viene espressa la dualità tra la città fisica e quella mentale, giustapponendo il concetto di fuga da casa (sfuggendo a pensieri nocivi) a quello di un luogo fisicamente pericoloso come la città. Mi sono trovato per lungo tempo senza un luogo di fuga per sentirmi al sicuro, e ho corso con sforzo nella mia testa per trovare nuovi spazi dove poter mi poter riscrivere.»Andrea Piersimoni

Il brano si apre con un risveglio emotivo dell’artista, che si trova ad affrontare una nuova percezione della realtà circostante. La città assume un duplice significato, rappresentando sia lo spazio fisico in cui si svolgono le vicende, sia uno stato mentale intriso di tensione e pericolo. L’artista esplora il concetto di fuga, sia da sé stesso che dall’ambiente esterno, riflettendo sulle proprie emozioni. La frase chiave “Sembra proprio un caso, non siamo la stessa cosa, scappi via di casa, la città è pericolosa” sintetizza questo dualismo, mettendo in luce il conflitto interiore dell’artista e il senso di vulnerabilità della sua esperienza. Il testo si muove tra immagini percettibili ed impercettibili, visione e realtà. L’idea di viaggio tra dolce fantasia e pericolo si rispecchia nella produzione della canzone che, a sua volta, galleggia tra suono etereo e ritmo incisivo. A livello dinamico si è voluta trasmettere l’idea di una corsa continua intervallata da un momento di sospensione presente durante lo special.

Il testo rappresenta un discorso fatto in testa e, proprio per questo motivo, abbraccia intenzioni reali ed ideali che si mischiano in un unico pensiero.

Ricco di emozioni autentiche ed un testo che invita alla riflessione, “Respira” è il riflesso del viaggio introspettivo di Andrea. Con la sua voce potente e parole sentite, invita gli ascoltatori ad unirsi a lui in questa avventura musicale.

Questo brano va ad anticipare l’EP d’esordio dell’artista di prossima uscita dal titolo “Città pericolosa”, che rappresenta un viaggio tra realtà ed alterazione: è tra questi due opposti che orbitano le canzoni di Andrea Piersimoni.

Etichetta: SONO Music

Radio date: 19 aprile 2024

BIO

Andrea Piersimoni, classe ‘02, cresciuto a Isernia, si trasferisce a Milano per ampliare i propri orizzonti artistici. Dopo la pubblicazione dei primi singoli “Giungla”, “Pareti Bianche” e “Udallare”, sull’onda di una musica che salva, esordisce con un nuovo progetto introdotto dal singolo “Raccontami”. Il 22 marzo 2024 pubblica il singolo “Fino al cielo” , seguito dal brano “Respira” in uscita il 19 aprile, entrambe anticipazioni del nuovo EP dell’artista “Città pericolosa”.