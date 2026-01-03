Amori, tradimenti e pazzia: la grande commedia di Edoardo chiude a Campobasso ‘Natale con Jamme Bbelle’ 

Alberto, giovane proprietario di uno stabilimento balneare, si innamora di Bice, una contessa sposata. La situazione si complica quando scopre che lei è incinta (di lui). Per evitare uno scandalo e proteggere Bice, Alberto decide di fingersi pazzo, ma la situazione precipita quando lei, per vendicare a sua volta i continui tradimenti del marito, decide di confessare tutto al commissario…

È l’avvincente trama di Uomo e Galantuomo, il grande classico di Eduardo De Filippo che chiude in bellezza a Campobasso lo speciale “Natale con Jamme Belle” organizzato dalla UILT (Unione italiana libero teatro) Molise e in programma sabato 3 gennaio alle 18 presso l’Auditorium Giovannitti della Fondazione Molise Cultura.

Sentimenti contro ipocrisia sociale, ricchezza contro miseria, il teatro come grande specchio della realtà e la finta pazzia come utile stratagemma per superare gli ostacoli della vita: una commedia che diverte e offre tanti spunti di riflessione in un appuntamento (l’ultimo dei tre in calendario per l’edizione natalizia, prima dell’inizio ufficiale della quarta stagione di Jamme Bbelle) che vedrà sul palco la compagnia “Teatro dei Dioscuri” di Campagna (Salerno), un’associazione attiva dal 1999 e ben nota nel panorama culturale nazionale per il suo impegno sia nel teatro dialettale (fratelli De Filippo, Scarpetta, Petito etc) che in quello in lingua italiana e straniera.

Un bel modo dunque di inaugurare il 2026, attraverso lo spettacolo che chiude il trittico jammebbellese delle festività che è iniziato il 28 a Guglionesi, passerà per “Natale a casa Cupiello” il 30 dicembre a Larino fino appunto all’epilogo campobassano di oggi 3 gennaio.

3 Gennaio 2026 presso Auditorium A. GIovannitti- Palazzo Ex Gil ore 18.00