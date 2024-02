Amministrative Campobasso/Costituito il direttivo cittadino dell’UDC

Nella giornata di lunedi, 12 febbraio, l’Udc ha riunito i suoi associati alla presenza del segretario nazionale, l’on. Lorenzo Cesa, del coordinatore regionale Teresio di Pietro, per fare il punto della situazione in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Si è costituito un direttivo che si concentrerà nello specifico sulle elezioni comunali di Campobasso.

Il neo costituito organismo, composto da Michele di Bartolomeo, Carla Giammaria, Marco Addimanda e Carla Ferrante, ha lo scopo di coordinare le iniziative sul territorio, con un impegno attivo nell’ascolto delle esigenze della comunità cittadina, restituendo alla collettività proposte concrete per affrontare le sfide elettorali con consapevolezza e lungimiranza, per il bene dei campobassani e di quanti frequentano quotidianamente il capoluogo regionale.

Il direttivo lavorerà in sinergia con altri partiti e organizzazioni politiche per garantire una campagna elettorale coesa e coordinata, per rendere la città più competitiva in un’ottica di sviluppo economico, di attrazione di investimenti e opportunità per i cittadini.