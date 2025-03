Amici, svelata la data del serale: ecco quando comincia (e chi sono gli allievi)

(Adnkronos) – Ad Amici è tutto pronto per il serale, la fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Gli allievi che hanno ottenuto la maglia oro sono 16 e per loro comincia ora la fase più critica, quella in cui si dovrà scegliere il vincitore della 24esima edizione. Ecco quando andrà in onda la prima puntata del serale. Gli allievi che sono riusciti a conquistare la maglia oro sono 16: Asia, Raffaella, Nicolò, Daniele, Trigno, Alessia, Chiamamifaro, Chiara e Francesco, Vybes, Francesca, Antonia, Senza Cri, Luk3, Jacopo Sol e Dandy. Ad accompagnare gli allievi in questa fase del programma ci saranno i rispettivi professori di categoria: per il ballo Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, per il canto Anna Pettinelli, Rudi Zerby e Lorella Cuccarini. Stando alle anticipazioni del programma, il serale di Amici prenderà il via da sabato 22 marzo in prima serata, alle 21:30, su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)