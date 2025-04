America e Italia unite per sempre dalla musica, D’Addona: “Per il Perosi un onore essere qui”

“È per me un onore e un privilegio essere qui oggi al Kimmel Center di Philadelphia, in questa cornice straordinaria e in un momento che segna un incontro davvero speciale, un legame profondo tra la musica, la cultura e le tradizioni che da secoli uniscono il nostro Paese all’America”.

Così Rita D’Addona, presidente del Conservatorio Lorenzo Perosi, in occasione del suo intervento alla Tavola Rotonda sull’Opera e sul Bel Canto Italiano, che si è tenuta venerdì sera in Pennsylvania nell’ambito del progetto Voice of Heritage. Iniziativa che vede delegazioni dei conservatori di Campobasso e Benevento (docenti e alunni) negli USA per una 4 giorni di eventi, il più importante sabato sera – sempre al Kimmel Center – con il concerto dei musicisti italiani: cinque violini, una viola, due corni e un trombone per il Perosi.

“Nel corso dei secoli, il bel canto – ha spiegato – ha avuto una relazione profonda con l’emigrazione italiana, che ha portato la nostra musica in ogni angolo del mondo. Le migrazioni non solo hanno diffuso la nostra tradizione musicale, ma hanno anche contribuito ad arricchirla, a trasformarla, rendendola una lingua universale di emozioni condivise”.

La presidente del Perosi ha poi ringraziato Giuseppe Ilario e Caterina Meglio – rispettivamente direttore e presidente del “Nicola Sala” di Benevento – per l’importante e prestigiosa iniziativa organizzata e ha concluso il suo intervento con un auspicio di speranza: “Che questa giornata, e questi giorni di impegno e di condivisione, siano un ricordo indelebile di quello che possiamo fare quando le culture si incontrano, si abbracciano e si arricchiscono reciprocamente. Viva il canto, viva la musica, viva l’America!”.

Al termine dei lavori, è avvenuta la consegna del gagliardetto del Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi al presidente del Conservatorio di Benevento, ai docenti dell’Università Pegaso e alla Console Generale d’Italia a Philadelphia Cristina Mele, presente oggi all’incontro. A quest’ultima, un giovane violinista del Perosi ha anche regalato una T Shirt del conservatorio di Campobasso per il figlio che compirà 18 anni .