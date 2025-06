Ambulanza diretta a Foggia si ribalta in Calabria, 5 feriti

(Adnkronos) – Cinque persone della provincia di Foggia sono rimaste ferite in un incidente in Calabria che ha coinvolto un'ambulanza dei volontari della Misericordia di Orta Nova. Il servizio sanitario è stato approntato per trasferire a casa un operaio edile di San Severo, che ha riportato nei giorni scorsi una frattura al bacino in un infortunio a Catania. Ieri pomeriggio, nel viaggio di ritorno, nel tratto di autostrada A2 tra Vazzano e Sant'Onofrio in provincia di Vibo Valentia, il conducente ha perso il controllo del mezzo e l'ambulanza è uscita di strada, ribaltandosi. Secondo la ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto a causa di animali che hanno attraversato la carreggiata in un tratto privo di barriere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, le ambulanze e l'elisoccorso del 118. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Vibo Valentia e Catanzaro. Già dimessi due operatori della Misericordia, l'operaio edile e sua moglie mentre è ancora ricoverato un altro volontario, in chirurgia toracica per fratture costali. ''Abbiamo perso un'ambulanza nuova – ha spiegato la Misericordia di Orta Nova -. L'unica rimasta, oggi, non è marciante ma ciò che conta davvero è che i nostri fratelli sono vivi''. Il volontario ferito, ancora in ospedale, è un rifugiato politico di cui la Misericordia chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana. ''Abdul, rifugiato politico insieme alla sua famiglia, vive da anni in Italia ed è per noi fratello in ogni senso – ha spiegato la confraternita -. Ha scelto, con umiltà e dedizione, di mettere la propria vita a servizio degli altri. È sempre presente dove c'è bisogno, senza mai chiedere nulla in cambio. Abdul è un cittadino italiano nei fatti, da anni. Ora sarebbe bello che lo fosse anche nei documenti''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)