Amadeus, Malgioglio e D’Amario i giudici scelti per ‘Amici’ da Maria De Filippi?

Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario. Sarebbero questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i giudici scelti da Maria De Filippi per l'edizione 2025 del Serale di 'Amici' che prenderà il via sabato in prime time su Canale 5. In attesa della conferma ufficiale, che arriverà tra domani e dopodomani con l'annuncio ufficiale, rumors sempre più insistenti indicano questi tre nomi come più che probabili per l'assegnazione di una poltrona da giudice. Ad Amadeus e Malgioglio, i cui nomi circolano da settimane, si aggiunge dunque Elena D'Amario, la ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L'annuncio ufficiale è atteso per venerdì ma già da domani sui social dovrebbero circolare con certezza i nomi, visto che nel pomeriggio dovrebbe essere registrata la puntata d'esordio e, da tradizione, la registrazione è accompagnata puntualmente da video e foto postati sui social network dal pubblico in studio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)