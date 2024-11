Alluvione in Spagna, anziana salvata dopo tre giorni in auto – Video

(Adnkronos) – Salvata quasi per miracolo dopo essere rimasta intrappolata nell'auto in un sottopassaggio per tre giorni, durante l'alluvione nella provincia di Valencia, in Spagna. E' accaduto a una signora anziana di Benetússer. "Era viva, dopo tutto questo tempo" ha detto visibilmente commosso, il capo della Protezione Civile di Moncada, Martín Pérez al quotidiano 'Las Provincias'. "Abbiamo sentito le sue flebili grida d'aiuto, mentre cercavamo di rimuovere i veicoli travolti dal fango. Accanto a lei c'era la cognata che, purtroppo, non è sopravvissuta. Speriamo ancora nella possibilità di salvare qualcuno. Al momento la nostra priorità è trovare le persone che risultano ancora disperse", ha aggiunto. La donna è stata trasferita in ospedale per ricevere cure immediate. Con il passare dei giorni, il bilancio delle vittime continua a salire e al momento è a 211 morti. Difficile, invece, dire con precisione quanti sono i dispersi fanno sapere le autorità locali. Venerdì l'esercito ha trovato tre corpi nel parcheggio del Mercat ad Algemesí, mentre i corpi di una coppia di coniugi e del loro bambino sono stati trovati senza vita sulla strada tra Godelleta e Chiva. I soccorritori e le forze dell'ordine si avviano a raggiungere luoghi finora invasi dall'acqua: particolare attenzione a sottopassaggi, garage e parcheggi sotterranei dove si teme possano essere rimaste intrappolate molte persone. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)