All’Istituto Alfano-Perrotta di Termoli via ai laboratori di continuità per le scuole medie

Anche per l’anno scolastico 2025-26 l’IISS Alfano-Perrotta intende proseguire sulla strada della Continuità intrapresa negli scorsi anni scolastici con le scuole secondarie di primo grado del territorio, proponendo attività laboratoriali per gli alunni delle classi terze al fine di consentire una scelta più consapevole della scuola secondaria di secondo grado.
I laboratori didattici si svolgeranno in presenza nel mese di novembre 2025, a partire dal 10 novembre, presso le sedi dell’Istituto Alfano-Perrotta e ogni alunno potrà scegliere in base ai propri interessi tra le seguenti attività:
- un breve corso di latino;
- un breve corso di greco;
- un laboratorio di fisica;
- un laboratorio di scienze;
- un laboratorio di disegno e stampa 3D;
- un laboratorio di informatica.
Nel modulo di iscrizione sono indicati i giorni in cui si svolgeranno, le sedi e tutti gli orari delle attività.
Gli alunni potranno partecipare dopo aver effettuato l’iscrizione tramite il link riservato alla propria scuola entro il 6 novembre.
Questi i link ai moduli di iscrizione:
I.C. di San Martino in Pensilis-Portocannone-Ururi
https://forms.gle/EsLjiGbcREXPsrAG7
Petacciato e I.C. di Palata-Castelmauro-Montefalcone-Montecilfone-Guardialfiera
https://forms.gle/2CS9tH8yXcfeB88Q6
I.C. di Campomarino e “A.Schweitzer”di Termoli
https://forms.gle/Jo8Voxc8oEmg7tYq6
Brigida
https://forms.gle/2FcWCcxG9h86EHEc8
I.O. di Guglionesi e “A.Pace” di Termoli
https://forms.gle/j8MLrFUny3yB3Dnq6
I.C.”O.Bernacchia”
https://forms.gle/aRinFsr8JGim1EnE9
I link per iscriversi sono disponibili anche sul sito dell’Alfano all’indirizzo: www.iissalfano.edu.it.