Allarme bomba sul volo New York-Nuova Delhi, atterraggio d’emergenza a Roma

(Adnkronos) – Un aereo dell'American Airlines, partito da New York e diretto a nuova Delhi, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino dopo aver ricevuto via terra la segnalazione di un allarme bomba mentre stava sorvolando il Mar Caspio. Invertita la rotta, l'aereo è giunto nello scalo romano e lì sono state espletate le verifiche di sicurezza con il controllo dei passeggeri, dei bagagli e dell'aereo stesso. Il Boeing 787 Dreamliner era decollato da New York ieri alle 20:14 e stava sorvolando il Mar Caspio quando è scattato l'allarme. In un comunicato, la compagnia aerea ha dichiarato che il volo "AA 292, che opera da New York a Delhi, è stato dirottato su Roma a causa di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e forniremo aggiornamenti. Apprezziamo la pazienza e la collaborazione dei nostri passeggeri”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)