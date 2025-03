Allarme al quartier generale Cia, Swat e unità antibomba sul posto

(Adnkronos) – Massiccio dispiegamento di forze dell'ordine, comprese gli Swat team, oggi intorno al quartier generale della Cia in Virginia. L'allarme è scattato per quello che viene definito un "barricade incident", che si riferisce quindi alla possibilità che ci sia un sospetto barricato all'interno. Nella zona dispiegati anche droni, elicotteri ed una unità anti-bomba. Secondo la ricostruzione di alcuni media, l'allarme sarebbe stato fatto scattare da un uomo che si è avvicinato all'ingresso principale dell'edificio della Cia gridando minacce e poi sparando alcuni colpi in aria. Secondo Abcnews, invece l'uomo avrebbe estratto la pistola ma non avrebbe sparato. La minaccia ha fatto subito scattare un imponente dispositivo di sicurezza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)