Alla biblioteca dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino apre le porte a “Il caffè letterario”

Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 17.00, la biblioteca dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino aprirà le porte a tutti gli amanti della lettura. Nasce IL CAFFÈ LETTERARIO, un luogo dove la gioia del ritrovo incontra il piacere della condivisione.

In un mondo così veloce ed interconnesso, questo spazio dedicato ai libri, vuol essere un porto di quiete, una dimensione più umana, accogliente e coinvolgente; un luogo in cui si potrà discutere, confrontarsi ed arricchire le proprie conoscenze. Ogni libro, ogni pagina può diventare un’opportunità per scoprire nuove realtà, nuove visioni ed orizzonti umani. Questo vuole offrire il nostro caffè letterario, un luogo in cui la cultura diventa vita, dove ognuno può immergersi nei più svariati interessi, dove parlare significa incontrarsi, favorendo un arricchimento reciproco ed un proficuo di battito critico.

Ogni mese si terranno manifestazioni legate a grandi eventi ed importanti ricorrenze, nell’ambito delle quali si potrà parlare di nuove uscite dei generi letterari più letti. Gli incontri saranno dedicati alla poesia, alla letteratura, alla musica e a tutte le forme d’arte. Bene accolti saranno tutti coloro che avranno desiderio di promuovere le loro opere. Con tale evento la scuola, grazie all’idea progettuale della Prof.ssa Katia Nestola, vuole celebrare la lettura ” come amica”, come chiave per la comprensione di noi stessi attraverso la conoscenza degli altri.

Vi ASPETTIAMO PER CELEBRARE INSIEME QUESTA NUOVA AVVENTURA

CULTURALE.