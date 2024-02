Al Teatro Savoia la pianista Ying Li, Premio Internazionale Antonio Mormone 2021

Prosegue la stagione concertistica dell’Associazione sabato 3 febbraio la pianista Ying Li, Premio Internazionale Antonio Mormone 2021, si esibirà alle ore 18,30 sul palco del Teatro Savoia di Campobasso con un repertorio che spazia da François Couperin (Soeur Monique e Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins) a Maurice Ravel (Le Tombeau de Couperin), da Sergej Prokofiev (Romeo and Juliet op. 75) a Franz Liszt (Ballata n. 2 in si minore) fino a Béla Bartók (Sonata per pianoforte BB 88 SZ 80).

Ying Li, venticinque anni, ha vinto nel 2021 il Premio Internazionale Antonio Mormone e lo Young Concert Artists Susan Wadsworth International Auditions. È stata premiata in concorsi internazionali quali Sarasota Artist Series Piano Competition, Brevard Music Festival, International Liszt Piano Competition for Young Pianists ed è stata finalista del Concorso Internazionale di Montréal.

Solista con importanti orchestre quali Philadelphia Orchestra, Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, New Jersey Symphony, Brevard Music Festival Orchestra, Orchestra da Camera di Mantova, NWD-Philharmoniker, Stuttgarter Philharmoniker, Dortmund Philharmoniker, Buffalo Symphony, Deutsche StaatsPhilharmonie Rheinland Pfalz, SouthWest Florida Symphony, ha collaborato con direttori quali Gabriel Feltz, Dan Ettinger, Lina Gonzalez-Granados, Xian Zhang, Eric Jacobsen, Jonathon Heyward, Toshiyuki Kamioka, Julio Garcia Vico, PierCarlo Orizio. Ha debuttato al Teatro alla Scala, Carnegie Hall, Kennedy Theatre di Washington, Konzerthaus di Berlino, alla Fazioli Concert Hall, Teatro Comunale di Carpi, Liederhalle di Stoccarda, Dortmund Theater, Parco della Musica a Roma, al Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, Verbier Festival, Classiche Forme,Teatro Alighieri di Ravenna, alla Merkin Hall e Lincoln Center di New York, Ravinia Festival e La Jolla Music Society.

Appassionata camerista, Ying ha iniziato gli studi musicali a cinque anni in Cina presso il Conservatorio Centrale di Pechino. Nel 2012 si è trasferita a Philadelphia per studiare al Curtis Institute of Music con Jonathan Biss e Seymour Lipkin. Dopo il diploma nel 2019, ha ottenuto il Master of Music alla prestigiosa Juilliard School di New York sotto la guida di Robert McDonald. Il suo CD di debutto per Decca è dedicato a Mozart e Bartók.

Il Concerto è realizzato nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, promosso dal Cidim – Comitato Nazionale Musica.