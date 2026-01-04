Al teatro Italo Argentino di Agnone lo spettacolo in musica “Walt Disney – 100 anni di meraviglia”

Agnone si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e magia con lo spettacolo
“Walt Disney – 100 anni di meraviglia”, in programma martedì 6 gennaio alle ore 18:00 al
teatro Italo Argentino.
L’evento, che vedrà protagonista l’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” di Teramo,
celebra il centenario della Walt Disney Company, fondata nel 1923 da Walter Elias Disney,
geniale animatore e produttore capace di incantare intere generazioni con il suo universo
fatto di musica, immagini e fantasia.
Il concerto ripercorre un viaggio lungo cento anni attraverso i più grandi successi musicali
Disney, firmati da celebri compositori come Alan Menken e Michael Giacchino. Dai primi
cortometraggi di Mickey Mouse fino al primo lungometraggio animato della storia del
cinema, Biancaneve e i sette nani, premiato con l’Oscar nel 1937, lo spettacolo attraversa le
tappe fondamentali della produzione Disney: da Cenerentola a Pocahontas, da Aladdin fino
ai capolavori più recenti come Coco.
Lo spettacolo e gli arrangiamenti sono stati ideati e scritti dal professor Nicola Gaeta, il
direttore d’orchestra che è legato ad Agnone da un rapporto speciale: è docente di flauto
traverso all’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo G. N. D’Agnillo – Molise
Altissimo, una realtà scolastica vivace, culturalmente attiva e punto di riferimento educativo
per il territorio. La proiezione dei video è curata da Fabrizio Guerrieri, un’immersione
visiva che contribuisce a creare un’esperienza estremamente coinvolgente.
“Walt Disney – 100 anni di meraviglia” si presenta come uno spettacolo adatto a tutta la
famiglia, un’occasione unica per rivivere la magia senza tempo delle storie Disney
attraverso la forza evocativa della musica dal vivo.
La prevendita dei biglietti è attiva presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di
Agnone (Corso Vittorio Emanuele 78), online e nei rivenditori autorizzati Ciaotickets (con
aggiunta dei diritti di prevendita). La sera dello spettacolo, a partire dalle 20:00, sarà
operativo il botteghino del teatro.
Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile ottenere gli abbonamenti smart promossi
dall’Associazione Amici del Teatro di Agnone: un carnet di tre spettacoli – Romeo e
Giulietta, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro e I Mezzalira – al prezzo
complessivo di 55 euro. La promozione è attiva presso la Pro Loco di Agnone, proposta in
un’elegante confezione-regalo, oppure online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets (con
diritti di prevendita).
Per informazioni: inviare mail a [email protected], WhatsApp al
numero +39 3319638192 oppure un messaggio sui canali social del Teatro Italo Argentino.
Al teatro Italo Argentino di Agnone lo spettacolo in musica “Walt Disney – 100 anni di meraviglia”
Agnone si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e magia con lo spettacolo