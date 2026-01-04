Al teatro Italo Argentino di Agnone lo spettacolo in musica “Walt Disney – 100 anni di meraviglia”

Agnone si prepara a vivere un pomeriggio di grande emozione e magia con lo spettacolo

“Walt Disney – 100 anni di meraviglia”, in programma martedì 6 gennaio alle ore 18:00 al

teatro Italo Argentino.

L’evento, che vedrà protagonista l’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” di Teramo,

celebra il centenario della Walt Disney Company, fondata nel 1923 da Walter Elias Disney,

geniale animatore e produttore capace di incantare intere generazioni con il suo universo

fatto di musica, immagini e fantasia.

Il concerto ripercorre un viaggio lungo cento anni attraverso i più grandi successi musicali

Disney, firmati da celebri compositori come Alan Menken e Michael Giacchino. Dai primi

cortometraggi di Mickey Mouse fino al primo lungometraggio animato della storia del

cinema, Biancaneve e i sette nani, premiato con l’Oscar nel 1937, lo spettacolo attraversa le

tappe fondamentali della produzione Disney: da Cenerentola a Pocahontas, da Aladdin fino

ai capolavori più recenti come Coco.

Lo spettacolo e gli arrangiamenti sono stati ideati e scritti dal professor Nicola Gaeta, il

direttore d’orchestra che è legato ad Agnone da un rapporto speciale: è docente di flauto

traverso all’indirizzo musicale dell’Istituto Omnicomprensivo G. N. D’Agnillo – Molise

Altissimo, una realtà scolastica vivace, culturalmente attiva e punto di riferimento educativo

per il territorio. La proiezione dei video è curata da Fabrizio Guerrieri, un’immersione

visiva che contribuisce a creare un’esperienza estremamente coinvolgente.

“Walt Disney – 100 anni di meraviglia” si presenta come uno spettacolo adatto a tutta la

famiglia, un’occasione unica per rivivere la magia senza tempo delle storie Disney

attraverso la forza evocativa della musica dal vivo.

La prevendita dei biglietti è attiva presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di

Agnone (Corso Vittorio Emanuele 78), online e nei rivenditori autorizzati Ciaotickets (con

aggiunta dei diritti di prevendita). La sera dello spettacolo, a partire dalle 20:00, sarà

operativo il botteghino del teatro.

Fino al 6 gennaio, inoltre, è possibile ottenere gli abbonamenti smart promossi

dall’Associazione Amici del Teatro di Agnone: un carnet di tre spettacoli – Romeo e

Giulietta, Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro e I Mezzalira – al prezzo

complessivo di 55 euro. La promozione è attiva presso la Pro Loco di Agnone, proposta in

un’elegante confezione-regalo, oppure online e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets (con

diritti di prevendita).

Per informazioni: inviare mail a [email protected], WhatsApp al

numero +39 3319638192 oppure un messaggio sui canali social del Teatro Italo Argentino.