Al Teatro Italo Argentino Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti con “Buoni da morire”

Dopo il successo ottenuto con “Comincium”, commedia di Ale&Franz, tutto pronto per un nuovo appuntamento della rassegna “Palcoscenici: il Molise è di scena”, cartellone curato e fortemente voluto dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in stretta e continua collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti calcheranno il palco del Teatro Italo Argentino di Agnone, portando in scena lo spettacolo di Gianni Clementi – presentato dalla Compagnia Moliere e Ginevra Media Production – “Buoni da Morire” la cui regia è affidata ad Emilio Solfrizzi.

Una commedia divertente e brillante che, dietro risate e sorrisi dei personaggi, nasconde

un velo di riflessione su temi strettamente attuali.

Un testo che non discosta dalle regole del genere: si parte da una situazione di stabilità per passare all’imprevisto, all’equivoco stravolgendo la situazione iniziale, arrivando a una nuova stabilità.

A questo si aggiungono ulteriori elementi per ampliare il testo e le vicende per aprire le menti a riflessioni volte a nuovi orizzonti, a volte anche sconosciuti.

Appuntamento venerdì 24 marzo 2023 alle ore 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone.



I biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com alla sezione Fondazione Molise

Cultura.

Gli eventi del cartellone sono stati fortemente voluti e portati avanti dall’Assessore alla

Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno con lo scopo di dare lustro e valore alla Regione –

insieme alla Fondazione Molise Cultura – e al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico

che possiede portando in Molise nomi altisonanti del panorama nazionale e internazionale.