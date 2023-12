Al Teatro del Loto lo spettacolo dEVOLUTION

Per la scrittura e la regia di Rolando Macrini, interpretato da Manuele Morgese, direttore artistico del Teatro Zeta, e Jared Mcneill, attore della Peter Brook Company, dEVOLUTION è apparentemente il dialogo tra il signore e il suo servitore, il padrone e il suo servo, ma in realtà̀ nasconde le verità̀ di differenti esistenze e ceti sociali.

dEVOLUTION è uno spettacolo di matrice visuale che nasce dal paradosso: Chi è il signore di chi? Chi il padrone, chi il servo? Quale la società̀ egemone, quale quella subalterna?



Lo spettacolo conduce lo spettatore, tra silenzi inestinguibili e immagini simboliche, troppo semplici da lasciare sospese, in un vortice “morale” sul valore del potere e della sua impossibilità di condivisione. Lo spettacolo si approccia a tematiche di carattere “morale” attraverso l’ausilio di favole dell’autore greco Esopo, favole che sono veri capolavori di narrazione rapida e precisa.



dEVOLUTION è una nuova produzione del Teatro Zeta ed è la seconda parte di una Trilogia già̀ iniziata con la messa in scena e produzione di rEVOLUTION. Lo spettacolo nasce da un incontro tra artisti provenienti da differenti formazioni: Rolando Macrini si è formato presso la MaMa Experimental Theatre Club di New York e la MaMa Umbria International di Spoleto, Manuele Morgese si è formato con maestri quali Pino Micol, Livio Galassi e Maurizio Scaparro. Jared Mcneill, invece, proviene dalla Fordham University di New York ed è stato assistente alla regia del maestro Peter Brook.

Domenica 10 dicembre, ore 18.00

Compagnia TEATROZETA – L’Aquila

dEVOLUTION di Rolando Macrini con Manuele Morgese e Jared Mcneill regia Rolando Macrini