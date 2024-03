Al Savoia Raffaele Spidalieri e la Banda Gaber per il tributo al Signor G

La stagione di spettacoli del Teatro Savoia a Campobasso prosegue con il tributo a Giorgio Gaber, viaggio musicale e celebrativo condotto da Raffaele Spidalieri e la Banda Gaber nel fulcro del periodo ‘Teatro Canzone’. Venerdì 22 marzo alle ore 21,00, a venti anni dalla morte, la Banda Gaber, i “suoi” musicisti che lo hanno accompagnato per più di dieci anni, con la voce di Raffaele Spidalieri, cantautore e apprezzato medico neurologo campobassano, trapiantato a Siena (con una lunga carriera musicale tra dischi e concerti), evocheranno il Gaber intimo che utilizzava la canzone come potente mezzo riflessivo sui temi dell’uomo e del mondo.“Ho atteso più di 20 anni per rendere un omaggio a Gaber – spiega Raffaele Spidalieri – perché secondo me è inarrivabile. Però in questo contesto credo che riusciremo a strappargli un sorriso da lassù. In punta di piedi. A Gaber, come a pochi altri, non si può non voler bene. È riuscito a scrivere, assieme a Luporini, pagine con un senso escatologico. Senza tempo. È sceso nell’uomo. Quindi nella ciclicità della storia causata dalle abitudini della razza umana”.La parola io, Il dilemma, L’elastico, Lo shampoo, L’illogica allegria, solo alcune tra le perle musicali proposte nello spettacolo, in un vero e proprio viaggio interiore, riflessivo, senza tempo, attualissimo, soprattutto riguardo alle dinamiche sociali e a quella speranza a cui aggrapparsi per passare il buio.

IO, G

22 Marzo 2024 ore 21,00

con Raffaele Spidalieri e la Banda Gaber

Interpreti:

Raffaele Spidalieri (voce)

Luigi Campoccia (pianoforte e tastiere)

Gianni Martini (chitarre)

Claudio De Mattei (basso elettrico)

Dado Sezzi (percussioni)

Luca Ravagni (fiati e tastiere)

Reading di Pippo Venditti.

Spettacolo in abbonamento –22 marzo ore 21,00 – Biglietti disponibili su Ciaotickets.com o presso il botteghino dalle ore 20,00.