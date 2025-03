Al Savoia il Coro della Virgola e l’Orchestra Benedetto Marcello

Sabato 15 marzo alle 18,30 nel Teatro Savoia di Campobasso si esibiranno il Coro della Virgola e l’Orchestra Benedetto Marcello con Giorgia Cinciripi soprano, Claudia Di Carlo soprano, Mauro Sagripanti tenore, Valerio Morelli basso, Pasquale Veleno direttore. Verrà eseguito un programma che spazia da Antonio Vivaldi (Concerto in la maggiore RV 158; “Lauda Jerusalem” per soli doppio coro e doppia orchestra) a Claudio Monteverdi (Cantate Domino SV 293 a sei voci), da Felix Mendelssohn Bartholdy (“Richte mich Gott” Salmo n.43 per coro a 8 voci miste) a Franz Schubert (Messa n. 2 in sol maggiore, D. 167 per soli, coro e orchestra), da Gabriel Fauré (Cantique de Jean Racine op. 11 per coro e orchestra) a Georg Friedrich Handel (dal Messiah HWV 56 “Hallelujah”).

L’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso ha registrato il sold out per il concerto del 29 marzo di Sergio Cammariere in programma al Teatro Savoia.

L’ORCHESTRA BENEDETTO MARCELLO costituita nel 1984, ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’Estero con riconoscimenti lusinghieri da parte della critica. Interessata al recupero della musica strumentale italiana del XVIII secolo, soprattutto inedita ha inciso CD per la Bongiovanni e l’etichetta Mondo Musica Emi recensiti positivamente dalle più importanti riviste di musica. Collabora con direttori e solisti di livello internazionale. L’Orchestra ha partecipato a diversi Festivals italiani e stranieri anche con prime esecuzioni assolute in tempi moderni e inediti del ‘700 italiani.

CORO DELLA VIRGOLA fondato nel 2000, ha ottenuto il Primo Premio nei Concorsi Nazioanali F.Marcacci e Secondi Premi nei Concorsi di Città di Fermo (Premio speciale della giuria per l’esecuzione di O Zemio Polka di J.Luciuk) e il prestigioso Concorso Guido d’Arezzo. Il repertorio spazia dal rinascimentale degli esordi al barocco italiano, francese e tedesco, ad alcuni dei più significativi compositori dell’Ottocento e del Novecento europei e ad opere di autori viventi particolarmente interessanti, spesso presentati in prima esecuzione nazionale.

GIORGIA CINCIRIPI diplomata presso il Conservatorio di Teramo con il massimo dei voti e la lode. Consegue il biennio specialistico in canto lirico con lode presso il Conservatorio di Pescara, il biennio specialistico in Canto Rinascimentale e Barocco con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio dell’Aquila sotto la guida del M° Furio Zanasi e la laurea con lode in “Storia e pratica delle arti, della musica e dello spettacolo” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Aquila. Intraprende la carriera concertistica e operistica prediligendo il repertorio barocco e settecentesco, specializzandosi nel repertorio del ‘600 e ‘700. Ha inciso per etichette discografiche quali Glossa, Arcana, Bongiovanni e Da Vinci con ottime critiche e recensioni, dedicandosi anche alla riscoperta del compositore Francesco Antonio Vallotti, recensito da riviste specialistiche di tutto il mondo.

CLAUDIA DI CARLO diplomata in pianoforte, in canto lirico, in canto rinascimentale e barocco con Furio Zanasi, si è specializzata nel repertorio barocco con G. Bertagnolli, R.Invernizzi, S.Prina, E. Kirkby, J.Feldmann, J. Zomer. Ha cantato per prestigiosi festival e stagioni concertistiche, tra questi: Festival Concerts d’été à Saint-Germain, Festival de Sablé e Les jeudis Musicaux, Festival Internacional de Musica Sacra de Quito, Festival Concentus Moraviae di Brno (Repubblica Ceca), Malta Arts Festival, Settimane barocche di Brescia, Milano Classic, Festival Alessandro Stradella, lo Spontini di Jesi, collaborando con prestigiosi ensemble quali Cantar Lontano diretto da Marco Mencoboni, Ensemble Mare Nostrum diretto da Andrea De Carlo, Ghislieri Consort&Choir diretto da Giulio Prandi, Ha registrato, con Ensemble Mare Nostrum, per l’etichetta Arcana. Entrambi i dischi sono stati premiati con 5 Diapason dalla rivista francese Diapason e il “S. Editta”, oltre ad essere stato nominato Disco del mese nel settembre 2016 dalla rivista Classic Voice.

PASQUALE VELENO, Direttore d’orchestra, pianista e direttore di coro è fondatore e direttore del Coro della Virgola con cui si è esibito in Italia e all’estero, riscuotendo ovunque lusinghieri consensi. Come direttore d’orchestra svolge un’intensa e brillante attività ed è stato alla guida di numerose orchestre internazionali. Ha accompagnato solisti di rilievo internazionale, quali C.Remigio, C.Gasdia, P.Berman, D.Rossi, N.Carusi, L.Piovano e collaborato con gli attori W.Maestosi e U.Pagliai. Si è esibito inoltre in Messico, Cina, Florida, Parigi, al Festivals Internazionali “Operalocarno”, “Contrasts” (Lviv-Ucraina), “Kiev Music Fest”, “Konvergence” (Praga), “Festival Internazionale di Musica Contemporanea” (Cracovia).

Biglietto d’ingresso intero € 16.00 – ridotto € 8.00