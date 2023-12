Al Savoia il Concerto di Natale del  Kalòs Ensemble, Orchestra da Camera di Campobasso

Grande attesa per il Concerto di Natale del Kalòs Ensemble, Orchestra da Camera di Campobasso, diretto da Daniele Terzano con il solista Leandro Lazzari all’oboe, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Campobasso Walter De Angelis con il patrocinio del Comune di Campobasso, della Regione Molise e della Fondazione Molise Cultura

Il gruppo eseguirà musiche di Arcangelo Corelli (Concerto grosso in sol minore, op. 6, n. 8 “Fatto per la notte di Natale”); Johann Sebastian Bach (Concerto per oboe in sol minore BWV 1056), Peter Warlock (Capriol Suite) e di Mario Castelnuovo-Tedesco (Concerto da camera per oboe e archi op. 146).

Il Kalòs Ensemble nasce dall’Associazione Musicale Kalòs di Campobasso per affrontare ed offrire ad un vasto pubblico esecuzioni musicali di alto rilievo artistico. Dalla parola greca che vuol dire “bello” trae l’impegno a divulgare la grande musica. Nasce a Campobasso nel 2021 come orchestra da camera ed è costituita da musicisti con provata formazione artistica, già dediti alla musica sinfonica e cameristica in diverse formazioni. Molti di loro sono vincitori di prestigiosi concorsi nazionali. L’orchestra svolge attività di studio e di ricerca musicale dalla musica antica a quella contemporanea, indagando gli ambiti artistici più vari ed interessanti. Ha contatti con solisti di fama internazionale e, nonostante la recente costituzione, ha già svolto con unanimi consensi attività per diverse istituzioni.

Il solista Leandro Lazzari nasce a Bologna nel 2001, frequenta il conservatorio G.B. Martini dall’età di 10 anni, consegue la laurea primo e secondo livello in oboe (110 e lode con menzione d’onore) con il M° Marino Bedetti, contemporaneamente frequenta il corso di oboe alla scuola di musica di Fiesole (FI) con il M° Paolo Grazia. Attualmente frequenta un Master presso Hochschule Für Musik Basel FHNW (CH) con il M° Emanuel Abbühl. Ha frequentato Masterclass con i seguenti Maestri: Alexei Ogrintchouk, Luca Vignali, Francesco di Rosa, Gregor Witt, David Walter, Jean-Louis Capezzali, Hansjörg Schellemberger, Alex Klein, Guy Porat, Tomasz Gubanski e Marco Gironi. Vincitore di numerose competizioni per oboe fra tutte 1° Classificato al IX Concorso Internazionale e premio per miglior esecuzione per oboe “Giuseppe Ferlendis” di Adrara San Martino (Bg) nel settembre del 2022. È risultato idoneo come 1° e 2° oboe/Corno inglese in orchestre quali Orchestra della Suisse Romande Ginevra, Teatro alla Scala Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino Firenze, Orchestra dell’Emila Romagna A. Toscanini Parma, Orchestra Haydn Bolzano, Orchestra Giovanile Italiana Fiesole Firenze, Orchestra OTO (Orchestra del Teatro Olimpico) Vicenza, Orchestra Senzaspine Bologna; con le quali attualmente collabora. Ha suonato con direttori di fama internazionale tra i quali Daniele Gatti, Zubin Metha, Simone Young, Jonathan Nott, Daniel Oren, Omer Meir Wellber, Alexander Lonquich, Marc Minkowski e Francesco Ivan Ciampa. Oboe solista con varie formazioni giovanili come Orchestra Senzaspine (BO), Orchestra Giovanile Bentivoglio (BO), Arke’ Orchestra (BO), Solisti orchestra Giovanile di Bologna (BO), Coro e orchestra di Adrara San Martino (BG).