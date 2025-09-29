Al Neuromed una giornata di studio sulle encefalopatie epilettiche di sviluppo

Si è svolto oggi presso l’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli il convegno “Lennox-Gastaut, Dravet e

Sclerosi Tuberosa. Sfide complesse, strategie terapeutiche multidimensionali”. L’iniziativa, che

ha riunito specialisti da tutta Italia, è stata dedicata a condizioni rare e complesse caratterizzate da

crisi epilettiche spesso farmacoresistenti e da numerose comorbidità neurologiche e

neuropsichiatriche.

“Le encefalopatie epilettiche e di sviluppo – spiega il dottor Alfredo D’Aniello, Neuropsichiatra

Infantile del Centro per la diagnosi e cura dell’Epilessia I.R.C.C.S. Neuromed, Responsabile

scientifico dell’evento – presentano una sfida che va oltre il controllo delle crisi. I pazienti

convivono con difficoltà cognitive, motorie e psicopatologiche che incidono fortemente sulla qualità

di vita loro e dei familiari. È per questo che la gestione richiede un approccio integrato e

multidisciplinare, in grado di combinare innovazioni farmacologiche e non farmacologiche con

una presa in carico globale”.

Il programma si è articolato in tre sessioni principali: la prima dedicata agli aspetti clinici e

diagnostici delle sindromi di Dravet, Lennox-Gastaut e della sclerosi tuberosa nelle varie fasi della

vita; la seconda alle strategie terapeutiche più recenti, dai nuovi farmaci anticrisi alle procedure

chirurgiche e di neuromodulazione; la terza agli esiti a lungo termine, con un focus sulla gestione

delle comorbidità, sul sonno e sulle ricadute non strettamente legate alle crisi epilettiche.

“Oggi – aggiunge D’Aniello – abbiamo voluto mettere a confronto esperienze e prospettive diverse,

dall’età pediatrica a quella adulta, per condividere conoscenze e costruire percorsi più efficaci per

i nostri pazienti”.