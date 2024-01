Al Macte il Laboratorio di fumetto con Alessia Fattore, aperte le iscrizioni

Hai interesse per il disegno e/o la scrittura? Vuoi passare un sabato alternativo? Immergiti nel laboratorio di fumetto tenuto da Alessia Fattore, fumettista e docente della Scuola internazionale di Comics di Pescara. Si partirà dalla visita della mostra di Jacovitti, poi Alessia Fattore presenterà esempi dei suoi fumetti e guiderà i partecipanti in un laboratorio di ideazione e realizzazione pratica di una striscia di fumetto.



Alessia Fattore vive e lavora a Pescara, dove dal 2019 insegna presso la Scuola Internazionale di Comics. Dopo la laurea in Architettura, Fattore ha frequentato la Scuola del Fumetto di Pescara. Dal 2011 al 2017 collabora con Sergio Bonelli Editore, per cui ha realizzato le matite, inchiostrate da Maurizio Di Vincenzo, di due albi della serie “Le Storie”: “Scacco alla Regina” (n.19, 2014) e “Polvere di Fata” (n. 57, 2017).



Il laboratorio è riservato a partecipanti adulti (dai 16 ai 99 anni), è preferibile una minima capacità disegnativa.

Il costo è di €10 a persona (i materiali per il laboratorio sono inclusi) ci si può iscrivere a [email protected] o al 0875808025, fino a esaurimento posti.