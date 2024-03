Al MACTE il laboratorio Altre Geografie – Foce del Sinarca dell’artista e architetto Alice Pontiggia 

Il laboratorio Altre Geografie – Foce del Sinarca dell’artista e architetto Alice Pontiggia (1990, Sondrio. Vive nella bassa Valtellina) propone di immaginare collettivamente un futuro abitabile per la foce del Sinarca attraverso una negoziazione collettiva.



Partendo dal museo MACTE, i partecipanti guidati da Pontiggia si addentreranno nelle geografie fisiche e simboliche di Termoli e delle sue acque.

Durante questo viaggio – attraverso l’atto stesso di camminare, il dialogo ed esercizi di disegno – si stabiliranno insieme le condizioni extra-reali entro cui costruire nuovi paesaggi e forme di gestione del territorio.

L’intento non è proporre soluzioni rapide a criticità complesse, ma prendersi il tempo per riflettere su come le caratteristiche di un ambiente definiscono la nostra forma di vivere, così come le decisioni prese all’interno della società influiscono su di esso.

Nel tentativo di esplorare e immaginare futuri alternativi, in Altre Geografie – Foce del Sinarca si parlerà di diritti e cambiamenti di clima, risorse e territorio, e delle relazioni e le opere che li legano alle attività umane.

Programma del Laboratorio (16 marzo)

ore 10 ritrovo al Museo MACTE

ore 10.30 partenza a piedi

ore 12.00 arrivo previsto alla foce del Sinarca

ore 13.30 chiusura lavori presso foce del Sinarca

ore 14 rientro al MACTE (trasporto incluso)



Si consiglia di indossare scarpe comode e portare una giacca a vento.

In caso di maltempo, l’attività si svolgerà presso il museo.



Costo €5 a persona

Per info e iscrizioni entro il 14 marzo: [email protected] o 0875808025. Si prega di lasciare un contatto telefonico.



Questa è la prima di tre attivazioni legate alla mostra Ersilia. Praticare l’altrove, che si inaugura al museo la sera prima, 15 marzo dalle ore 17 alle 20, con ingresso libero. Vi aspettiamo!