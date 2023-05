Al Loto, Raffaele Tullo in “Contrattempi Moderni”

Devoto omaggio a TEMPI MODERNI di Chaplin, CONTRATTEMPI MODERNI ne è una rievocazione da III Millennio, dove la Domotica prende il sopravvento sui Tempi della vita creando Contrattempi. Rocambolesco one man show di Raffaello Tullo, già frontman della RIMBAMBAND è una divertente e visionaria physical comedy dal ritmo incalzante e internazionale che ci racconta il rapporto malsano tra uomo e tecnologia.

Una casa piena di telecomandi ed elettrodomestici, paradiso della domotica; una fidanzata premurosa con una fissazione per le canzoni di Al Bano; i cordiali suoceri che arrivano per pranzo e un adorabile pappagallo che non riesce proprio a tenere il becco chiuso. Cosa potrebbe andar mai storto al protagonista di “Contrattempi moderni”? Praticamente tutto.

Dal 17 al 21 maggio

(festivi ore 18.30 – feriali ore 20.30)

RAFFAELLO TULLO in Contrattempi moderni di A. Clemente, A.DI Lisio, R. Tullo

regia Alberto DI Lisio una coproduzione: R.Tullo Smilemaker – TeatriMolisani

INFO & PRENOTAZIONI TEATRO DEL LOTO

3272352438 / 3397766634

PREVENDITA

Libreria Mondadori – Via Pietrunto 24/26, Campobasso

-info Bojano : 3473023863

Biglietti online: