Al “Festival Tracce di Luce” dedicato al pittore francese Charles Moulin il concerto del cantautore Galoni

Continua il tour di presentazione di “Cronache di un tempo storto”, il nuovo album di GALONI. Dopo una stagione estiva ricca di concerti con cui il cantautore ha preso parte a numerosi festival lungo tutta la penisola, Galoni si prepara a tornare dal vivo con i brani del suo ultimo lavoro discografico, alternando live in full band ad intimi concerti in acustico.

Un viaggio dal vivo in cui i brani più significativi della sua produzione si uniscono alle nuove tracce che raccontano, dal punto di vista dell’autore, alcuni eventi significativi degli ultimi anni, partendo dai grandi avvenimenti che hanno influenzato la società fino ad arrivare ad intime riflessioni personali. Anticipato dal singolo e video “Mare Magnum”, il nuovo album “Cronache di un tempo storto” ha segnato il ritorno nel panorama musicale di Galoni, a cinque anni dall’ultimo lavoro “Incontinenti alla deriva”.

Link al videoclip “Mare Magnum” su YouTube: www.youtube.com/watch?v=Sn4dR5nhSz0 Fortemente influenzato dalle letture di Raymond Carver, Michail Bulgakov e Cormac McCarthy, il cantautore pubblica un disco maturo e ispirato, undici brani inediti che con un approccio diaristico e giornalistico ripercorrono un tempo complesso e “storto”, come quello della storia più recente, alternandolo a piccoli racconti autobiografici per tracciare una vera e propria mappa delle relazioni umane.

Eventi come il crollo del ponte Morandi, la tragedia nel canale di Sicilia, il lockdown e il negazionismo dilagante si sovrappongono alle storie di vita di un uomo qualunque, alle sue paure e ai suoi sentimenti, diventando l’occasione per raccontare e raccontarsi potendo guardare il mondo da una prospettiva differente.

“CRONACHE DI UN TEMPO STORTO” – IL DISCO L’immaginario narrativo poetico e urbano, in grado di combinare la radice tipica della tradizione cantautorale italiana alle sonorità di matrice nordeuropea che tanto ha fatto apprezzare i precedenti lavori di Galoni, torna anche in “Cronache di un tempo storto”. Parlando della gestazione dell’album, Galoni dichiara: “Diversamente dai lavori precedenti ho scelto prima il titolo dell’album e poi ho cominciato a scrivere le canzoni. Volevo cimentarmi in una narrazione quasi giornalistica, che raccontasse di alcuni accadimenti che hanno segnato questi anni. Poi nel corso della stesura mi sono accorto che stavano uscendo fuori anche le mie di cronache, quelle più intime, quelle di un tempo storto, un tempo che andava raddrizzato.”

PROGRAMMA 8 SETTEMBRE TRACCE DI LUCE

ore 8:00 Sul cammino di Moulin Escursione guidata al rifugio di Moulin e inaugurazione del percorso narrativo

ore 18:00 Arte in residenza Presentazione delle opere visite delle artiste Dada, Kristina Alpatova e Clara Tacinelli

ore 19:00 Arte in residenza Performance dell’ artista Agnese Forlani

ore 22:00 GALONI in concerto Cronache di un tempo storto live tour 2023