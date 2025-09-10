Airone rosso salvato dai volontari di Ambiente Basso Molise

Nel pomeriggio del giorno 08 settembre, Volontari di Ambiente Basso Molise, hanno recuperato un esemplare di Airone rosso (Ardea purpurea).

L’esemplare era stato avvistato, da alcuni Soci, nei canali a sud di Termoli, in evidente difficoltà a causa di un’ala danneggiata, (probabilmente si sarà ferita in volo) e non riusciva a prendere il volo. L’airone rosso, che vive solitamente in zone umide con vegetazione erbacea alta e densa, in particolare canneti, ma anche in fiumi, pantani o acque stagnanti purché circondate da vegetazione.



Airone di grandi dimensioni, che si caratterizza per l’inconfondibile piumaggio, prevalentemente bruno- rossiccio, con strie nere su capo e collo.

Pesci e anfibi costituiscono la parte principale della sua dieta: quale tecnica di caccia, l’Airone rosso sfrutta solitamente lunghi appostamenti nella vegetazione prospiciente gli specchi d’acqua e una volta individuata la preda la cattura abilmente immergendo nell’acqua il collo e infilzandola tramite il becco sottile e appuntito.



Ha subito in passato in Italia la distruzione di gran parte degli habitat di riproduzione e di alimentazione, nonché l’abbattimento diretto degli individui. Grazie soprattutto alla tutela dei siti riproduttivi, negli ultimi decenni la specie presenta in Italia uno stato di conservazione favorevole, con un incremento di areale e di popolazione, che ha portato anche alla colonizzazione di nuovi siti riproduttivi.



E’ un volatile vulnerabile a livello regionale e nazionale, l’alterazione e la distruzione delle zone umide sono la principale causa di declino della specie. E’ protetto dalla convenzione di Berna. Dopo il recupero e la messa in sicurezza, è stato necessario l’immediato ricovero presso un Centro di recupero animali selvatici.