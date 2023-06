AeQuilibrium Cup 2023 in Molise: presentatala sette giorni a tutta pallavolo sul territorio

Come fosse l’alpha e l’omega. L’Università degli Studi del Molise si è confermata grande

amica dell’universo della pallavolo. Dopo aver accolto il presidente nazionale della Fipav

Giuseppe Manfredi ed il commissario tecnico dell’Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi, in

mattinata l’aula ‘Fermi’ dell’Ateneo ha ospitato la conferenza stampa di presentazione

dell’AeQuilibrium Cup 2023, il ‘Trofeo delle Regioni’ che Campobasso ed il suo hinterland

(Vinchiaturo e Mirabello Sannitico) ospiteranno da lunedì sino a sabato primo luglio le ventuno

rappresentative (diciannove regionale e le due provinciali di Trento e Bolzano) maschili e

femminile con al mattino le prove in rosa per under 15 ed al pomeriggio quelle per i ragazzi

under 16. Dall’impianto d’Ateneo, lunedì 26 giugno, si avvierà la sfilata della cerimonia

inaugurale e, nello stesso impianto, nella mattinata di sabato primo luglio si disputeranno le

finali dei due tornei.

«La pallavolo – ha dichiarato il rettore Luca Brunese aprendo i lavori – è uno sport che riesce

ad essere perfetto esempio di fair play e di valori ed è per questo che come Ateneo siamo

sempre felici di ospitare le iniziative che coinvolgono questa disciplina, tanto più, nel caso

specifico, per quello che sarà l’ulteriore evento dell’under 14 femminile in considerazione della

piena sinergia con le popolazioni romagnole toccate dalle terribile sequenze dell’alluvione».

«La federazione – ha aggiunto il consigliere federale Felice Vecchione – è molto vicina al

Molise ed al suo presidente Gennaro Niro, un vero e proprio vulcano. Già nel 2022

Campobasso ha ospitato le finali nazionali maschili under 15 e lo ha fatto nel migliore dei

modi, motivo per dare ulteriore fiducia a questo territorio con l’assegnazione del Trofeo delle

Regioni, ma anche delle finali nazionali under 14 femminili in successione».

Così, per quindici giorni, il Molise farà da cassa di risonanza per la disciplina come momento

promozionale anche in vista degli Europei senior che, tra maschile e femminile, vedranno

l’Italia in bella vista tra agosto e settembre.

Sul territorio, determinante anche la sinergia con le istituzioni locali: da quelle verticistiche

(Regione Molise), passando per le intermedie (Provincia di Campobasso) e finendo alle

strettamente territoriali: ossia i Comuni.

Nello specifico, con Vinchiaturo e Mirabello Sannitico coinvolti, la parte del leone sarà quella

del comune capoluogo di regione, Campobasso, presente al tavolo della conferenza con

l’assessore allo sport Luca Praitano.

«Questi eventi sono uno stress test per verificare lo stato di salute dei nostri impianti – ha

sottolineato – e, contemporaneamente, per mettere in luce, anche da un punto di vista

turistico, la nostra città, soprattutto da un punto di vista ricettivo».

E, in effetti, i numeri che si annunciano con quasi 1.800 prenotazioni gestiste direttamente dal

comitato organizzatore e numeri che arrivano quasi a 2.500 unità tenendo conto anche

dell’indotto faranno sì che, non solo Campobasso, ma anche i centri circostanti registreranno

un autentico sold-out.

Proprio questo aspetto e la sinergia tra le istituzioni sono stati i punti toccati dall’intervento del

coordinatore regionale di Sport e Salute Angelo Campofredano: «Queste sinergie virtuose –

ha rimarcato – sono la spinta per questo tipo di eventi».

Aspetto sottolineato anche dalla componente della giunta regionale del Coni Molise Antonella

Policella: «Con Gennaro (il presidente della Fipav Molise Niro, ndr) condividiamo l’esperienza

di esecutivo del comitato olimpico territoriale – ha sottolineato – ed il lavoro nel cercare di dar

vita ad eventi che possano dare lustro alla nostra regione».

Particolarmente soddisfatto anche il presidente del corso di laurea in Scienze Motorie

Giuseppe Calcagno, i cui studenti saranno il cuore pulsante del nucleo di volontari impegnato

a dar manforte all’evento.

«Lo sport e l’organizzazione degli eventi rappresentano dei fulcri della nostra azione

accademica – ha osservato – tant’è che, col prossimo anno accademico, attiveremo anche

una specializzazione in management dello sport. Il fatto che tanti ragazzi, per le loro attività di

tirocinio, scelgano di fare da supporto a questi eventi rappresenta un segnale di non poco

conto anche per la nostra azione accademica».

A sintetizzare i lavori ha, invece, pensato il numero uno della Federvolley molisana Gennaro

Niro, che, in prima battuta, ha voluto ringraziare gli sponsor locali, annunciando anche alcuni

dettagli dei programmi paralleli all’evento, l’aspetto di promozione delle bellezze territoriali e gli

eventi di musica e spettacolo che si svolgeranno tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno.

Non solo, lo stesso presidente del comitato regionale si è detto «orgoglioso per questo evento

che ci porterà per quattro giorni ad avere sette campi impegnati con al quinto poi ben nove

prima delle finali del sesto giorno. Ci saranno tante novità di rilievo anche sul fronte delle

strutture, ma soprattutto cercheremo di promuovere a tutto tondo l’immagine della nostra

regione».

Poi ha anticipato come, nella settimana dell’AeQuilibrium Cup, si svolgerà anche una

conferenza stampa per presentare le finali nazionali under 14 femminili alla presenza del

numero uno della Fipav Emilia Romagna e del presidente del comitato territoriale Romagna

Uno a sottolineare l’estrema vicinanza con quei territori».

Un ulteriore filo rosso nel fil rouge che ha sotteso l’evento di presentaizone. Perché la

pallavolo sa essere – e con costanza – un efficacissimo ‘gioco di incastri’.