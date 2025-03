Addio a Silvia Giacomoni, giornalista e scrittrice era sposata con Giorgio Bocca

(Adnkronos) – E' morta a Milano, all'età di 87 anni la giornalista e scrittrice Silvia Giacomoni. Sin dalla fondazione nel 1976 lavorò per il quotidiano 'La Repubblica', occupandosi a lungo di cultura e di moda. In seguito approdò a temi più complessi e spirituali, lei agnostica, che diventò amica del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, e di altre personalità della teologia e della spiritualità come Paolo De Benedetti, Enzo Bianchi e Camillo De Piaz, per citarne solo alcuni. Giacomoni è stata sposata in seconde nozze con il grande giornalista Giorgio Bocca, scomparso nel 2011. Aveva avuto due figli, Guido e Davide, dall'avvocato Mario Besana, e crebbe con Bocca la prima figlia di lui, Nicoletta. Con "il Bocca", come diceva lei, aveva vissuto dal 1965. Silvia Giacomoni, anche insegnante e traduttrice, ha svolto un'intensa attività, dispiegatasi soprattutto nell'ambito del rapporto tra letteratura, giornalismo e società, dagli anni Settanta in poi, con particolare riferimento alla città di Milano. Personalità poliedrica e dai numerosi interessi, Giacomoni estese la sua attività dalla traduzione alla narrativa, dal giornalismo alla saggistica, con una particolare sensibilità e attenzione ai rapporti tra società e religione. Tra le opere più importanti di Silvia Giacomoni si segnalano "L'ira di Dio" (1995), antologia di scritti di Carlo Maria Martini; l'epistolario con il cardinale Carlo Maria Martini ("Diavolo di un cardinale. Lettere 1982-2012", a cura di Laura Bosio, Milano, Bompiani, 2021); la parafrasi dell'Antico Testamento pubblicata nel 2004 (La Nuova Bibbia Salani), alla quale ha fatto seguito, nel 2007, una riscrittura del Vangelo di Matteo ("Dice Matteo"). Il suo impegno nel campo degli studi biblici è testimoniato anche dal libro intervista (con Pietro Mariani Cerati e Luigi Rigazzi) del 2017 "Bibbia, libri e giornali". Nel 2008 è uscito il saggio "Alessandro Manzoni: quattro ritratti stravaganti", una riflessione che, tra le tematiche affrontate, mette in luce anche l'influenza della Bibbia sull'opera del grande scrittore. In precedenza Giacomoni ha pubblicato inchieste giornalistiche e romanzi: "Miseria e nobiltà della ricerca in Italia" (1979); "L'Italia della moda" (1984); "Designer italiani" (1988); "La stanza vuota" (1989); "Ecce coppia" (1990); "Vieni qua, assassina" (1993). (di Paolo Martini) —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)