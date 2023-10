Aci Molise in prima linea al Rally Legend con i suoi commissari di percorso

Aci Molise protagonista al Rally Legend che per quattro giorni ha calamitato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Una nutrita delegazione di commissari di percorso partita dal capoluogo di regione è stata protagonista nella Repubblica di San Marino per una gara dall’elevato contenuto tecnico e spettacolare.

Un evento che come ogni anno ha visto confrontarsi piloti di fama internazionale e mondiale sulle impegnative prove speciali della kermesse divisi in tre categorie: historic, classic e WRC. Rallylegend. La squadra di commissari di percorso era così composta: Lorenzo Caruso, Alfonso Stavola Giuseppe Parziale, Luciano Basile Gennaro Valente, Sonia Vallante, Maria Grazia Paolantonio, Giuseppe Fanelli, Erica Lombardi, Domenica Baccaro, Manuel Petta, Emanuele Cornacchione.

Una soddisfazione per l’Aci Molise e per l’Ufficio Sportivo in particolare che, grazie al grande lavoro di Amalia Miozzi e dei suoi collaboratori, sta crescendo e raccogliendo grandi soddisfazioni sotto tutti gli aspetti. Un lavoro frutto di passione, lavoro e formazione costante ha permesso ai commissari di percorso e non solo, di raggiungere livelli sempre pi alti, sia tecnici che organizzativi. Un gruppo di lavoro compatto e coeso che per amore dello sport mette a disposizione le proprie competenze regalando alla nostra piccola regione delle grandi soddisfazioni.