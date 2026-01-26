Acea Molise – Termoli mercoledì 28 gennaio sospensione idrica, le zone interessate

Si comunica che, in seguito alla necessità di effettuare lavori programmati, nella giornata di mercoledì 28 gennaio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 14.00, potranno verificarsi abbassamenti di pressione e possibili interruzioni dell’erogazione dell’acqua in alcune zone del Comune di Termoli.
Le vie interessate sono:
- Via Maratona
- Via degli Atleti
- Via dello Stadio
- Via del Nuoto
- Via della Vela
- Via dello Sport
- Via dei Campioni
- Via del Ciclismo
- Via del Canottaggio
- Via del Calcio
- Via A. Vespucci
- Piazza Olimpia
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599
Acea Molise si scusa per il disagio
Commenti Facebook