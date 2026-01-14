ABM continua il progetto “aule sconfinate” presso IPSOA Federico di Svevia di Termoli

Riprende il cammino del progetto “aule sconfinate” presso IPSOA Federico di Svevia di Termoli da parte di
Ambiente Basso Molise. Uno dei temi trattati nella giornata di studio del 12 gennaio u.s., è stato quello dei
cambiamenti climatici e delle conseguenze che può avere sui prodotti alimentari.
L’argomento molto sentito
dai ragazzi della 2Aq (indirizzo accoglienza turistica), è stato studiato a fondo e sono susseguite tante
riflessioni. Infine gli studenti hanno approfondito quelle che possono essere le buone pratiche per ridurre il
nostro impatto sull’ambiente. Dall’incontro sono nati dei mini spot filmati per porre all’attenzione di tutti i
rischi dei cambiamenti climatici. L’idea più ricorrente è che …non c’è tempo da perdere e, almeno per
cominciare, ….basterebbe un piccolo gesto di ciascuno.
In questi tempi di forti cambiamenti climatici formare e informare i ragazzi e i cittadini è fondamentale per
creare consapevolezza di un problema che coinvolge tutti. Tutti possiamo essere partecipi alla lotta al
cambiamento climatico per non essere spettatori passivi. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita
ad effettuare iniziative simili nelle scuole, per cercare di trasformare i cittadini da spettatori passivi a
partecipanti attivi.
Un grazie particolare al Dirigente scolastico Prof.ssa Luana Occhionero sempre attenta ai progetti di
educazione ambientale e alla coordinatrice Prof.ssa Alessandra Cafiero.