ABM continua il progetto “aule sconfinate” presso IPSOA Federico di Svevia di Termoli

Riprende il cammino del progetto “aule sconfinate” presso IPSOA Federico di Svevia di Termoli da parte di

Ambiente Basso Molise. Uno dei temi trattati nella giornata di studio del 12 gennaio u.s., è stato quello dei

cambiamenti climatici e delle conseguenze che può avere sui prodotti alimentari.

L’argomento molto sentito

dai ragazzi della 2Aq (indirizzo accoglienza turistica), è stato studiato a fondo e sono susseguite tante

riflessioni. Infine gli studenti hanno approfondito quelle che possono essere le buone pratiche per ridurre il

nostro impatto sull’ambiente. Dall’incontro sono nati dei mini spot filmati per porre all’attenzione di tutti i

rischi dei cambiamenti climatici. L’idea più ricorrente è che …non c’è tempo da perdere e, almeno per

cominciare, ….basterebbe un piccolo gesto di ciascuno.



In questi tempi di forti cambiamenti climatici formare e informare i ragazzi e i cittadini è fondamentale per

creare consapevolezza di un problema che coinvolge tutti. Tutti possiamo essere partecipi alla lotta al

cambiamento climatico per non essere spettatori passivi. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile invita

ad effettuare iniziative simili nelle scuole, per cercare di trasformare i cittadini da spettatori passivi a

partecipanti attivi.



Un grazie particolare al Dirigente scolastico Prof.ssa Luana Occhionero sempre attenta ai progetti di

educazione ambientale e alla coordinatrice Prof.ssa Alessandra Cafiero.