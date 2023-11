A14: rimorchio di un tir in fiamme, richiesto intervento dei Vigili del Fuoco di Termoli

Alle 13,35 è giunta al Comando Vigili del Fuoco di Campobasso una segnalazione dal Comando di Chieti per un incendio rimorchio sull’autostrada A14 in territorio di Vasto (CH).

Vista l’impossibilità di operare del distaccamento di Vasto sul posto si è recata un’autopompa e un’ autobotte del distaccamento di Termoli. Per fortuna l’autista accortosi del principio di incendio è riuscito a staccare la motrice dal rimorchio che trasportava materiale ferroso, e i danni si sono limitati a questo.

L’autostrada è rimasta chiusa per più di mezz’ora per permettere al personale Vigile del Fuoco di operare in sicurezza, poi è stata riaperta una sola corsia per permettere il deflusso della coda chilometrica di autovetture che si era creata e intanto continuare a mettere in sicurezza la zona.

Sul posto erano presenti anche la Polizia stradale e dipendenti della Società Autostrade.