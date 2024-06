A12, maxi incidente al casello di Rosignano nel livornese: 3 morti

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale al casello autostradale di Rosignano nel livornese. Tre i morti e sette i feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è al lavoro la polizia e sono intervenuti i sanitari per i soccorsi. I sette feriti sarebbero tutti in codice verde all'ospedale della città. Secondo quanto si apprende dal 118 tra loro ci sarebbero anche due bambini di tre e sei anni. Sull'A12 è chiuso il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano. Da una primissima ricostruzione della polizia, un'auto è arrivata sul casello a forte velocità tamponando un'altra vettura che era ferma e nello schianto sarebbe, poi, rimasta coinvolta anche una terza auto. Due delle vetture nel forte impatto si sono anche ribaltate finendo contro il casello rimasto danneggiato. Sarebbero due coniugi tedeschi, occupanti dell'auto che ha tamponato quella ferma al casello, due delle persone morte nell'incidente, mentre la terza vittima è un ragazzo a bordo di un'altra auto coinvolta nello schianto. Secondo quanto si apprende dal 118, tra i feriti ci sono anche due bambini di tre e sei anni. "Sconvolto dalle immagini del pauroso incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi al casello autostradale di Rosignano sulla A12, il presidente, a nome di tutta l’Assemblea legislativa, si stringe alle famiglie delle vittime esprimendo il suo più profondo cordoglio e la vicinanza a quelle delle persone rimaste ferite" afferma Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. "Il bilancio, ancora provvisorio, è pesantissimo e il presidente è in contatto con i sindaci della zona per seguire da vicino l’evolversi di questa tragedia", fa sapere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)