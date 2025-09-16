A Vincenzo Musacchio la menzione speciale al Premio nazionale in memoria di Marcelo Pecci in Paraguay

Nella cornice della prima edizione del “Premio Nazionale Marcelo Pecci”, promosso dall’Associazione

Paraguayana di Studi sulla Criminalità Organizzata di Asunción, il professor Vincenzo Musacchio,

criminologo e docente di strategie per il contrasto alla criminalità transnazionale presso il RIACS di

Newark, ha ricevuto una notizia del tutto inattesa. I familiari di Marcelo Pecci, il pubblico ministero

paraguaiano assassinato dai Narcos in Colombia, lo hanno indicato tra i destinatari del riconoscimento

istituito in memoria del magistrato, che sarà consegnato il 10 maggio 2026 ad Asunción, la capitale

paraguayana. Per Vincenzo Musacchio, questa rappresenta un’importante attestazione del suo impegno

antimafia: “È un grandissimo onore”, ha dichiarato. Ha sottolineato come questo riconoscimento, ancora

una volta, provenga direttamente dai parenti delle vittime della mafia, evitando le dinamiche talvolta

influenzate da interessi personali. “Mi era già successo con il premio alla memoria di Don Giuseppe

Diana, assegnatomi a Casal di Principe su proposta dei suoi familiari. Stavolta sono particolarmente

emozionato perché, del tutto casualmente, nel 2015 condivisi con Marcelo Pecci il premio alla memoria di

Giovanni Falcone in Brasile per uno studio sulle connessioni tra mafia e terrorismo. “La menzione

speciale assegnatami riconosce il mio impegno internazionale nella lotta contro la mafia”. Musacchio ha

poi posto l’accento sull’importanza di un approccio globale per contrastare una criminalità organizzata

che definisce caratteristica del nostro secolo. “Sono lieto che questo riconoscimento abbia un carattere

transfrontaliero”. “Credo fermamente che dobbiamo unire le forze ovunque nel mondo, comunicare in

tutte le lingue e perseguire questo obiettivo con umiltà, passione, dedizione e soprattutto integrità

morale”. “Non esiste nulla di più bello della verità e degli esempi virtuosi da seguire, tra cui la figura di

Marcelo Pecci”. In chiusura, il professore ha voluto omaggiare Giovanni Falcone, citando una frase legata

al suo pensiero: “Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così; solo che, quando si tratta

di rimboccarsi le maniche e iniziare a cambiare, c’è un prezzo da pagare. È allora che la stragrande

maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che agire”. Queste parole hanno costituito per Musacchio

un’occasione per ribadire che ora più che mai è arrivato il momento di agire contro le mafie in ogni

angolo del pianeta.