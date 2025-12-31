A Termoli si rinnova la tradizione con il bagno di Capodanno

Si tratta di una tradizione ormai consolidata nel tempo che in città annovera sempre più partecipanti.

Il Bagno di Capodanno è diventato punto di riferimento per salutare l’anno nuovo e anche

questa volta, sfidando il freddo e il clima rigido, un gruppo di impavidi termolesi è pronto a

rinnovare la tradizione.

Sarà così anche tra due giorni con il classico appuntamento delle ore 11 nel tratto di

spiaggia che si trova sul lungomare nord Cristoforo Colombo tra gli stabilimenti

balneari Stella Marina e La Lampara.

Tutti pronti per le ore 12, foto di rito e poi la rapida corsa verso le acque gelide dell’Adriatico

con il tuffo celebrativo e il successivo brindisi per festeggiare l’arrivo del 2026.

Si tratta della sedicesima edizione del Bagno di Capodanno partita grazie a un gruppo di amici

(Nicola Catenaro e Pasqualino di Vito in primis) che nel corso degli anni ha raccolto sempre

più consensi e il sostegno dell’amministrazione comunale.

Si ringrazia la Croce Rossa che parteciperà all’iniziativa con i propri volontari e con una

ambulanza che sarà messa a disposizione per garantire che la manifestazione si svolga in

totale sicurezza.