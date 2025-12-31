Si tratta di una tradizione ormai consolidata nel tempo che in città annovera sempre più partecipanti.
Il Bagno di Capodanno è diventato punto di riferimento per salutare l’anno nuovo e anche
questa volta, sfidando il freddo e il clima rigido, un gruppo di impavidi termolesi è pronto a
rinnovare la tradizione.
Sarà così anche tra due giorni con il classico appuntamento delle ore 11 nel tratto di
spiaggia che si trova sul lungomare nord Cristoforo Colombo tra gli stabilimenti
balneari Stella Marina e La Lampara.
Tutti pronti per le ore 12, foto di rito e poi la rapida corsa verso le acque gelide dell’Adriatico
con il tuffo celebrativo e il successivo brindisi per festeggiare l’arrivo del 2026.
Si tratta della sedicesima edizione del Bagno di Capodanno partita grazie a un gruppo di amici
(Nicola Catenaro e Pasqualino di Vito in primis) che nel corso degli anni ha raccolto sempre
più consensi e il sostegno dell’amministrazione comunale.
Si ringrazia la Croce Rossa che parteciperà all’iniziativa con i propri volontari e con una
ambulanza che sarà messa a disposizione per garantire che la manifestazione si svolga in
totale sicurezza.
A Termoli si rinnova la tradizione con il bagno di Capodanno
Si tratta di una tradizione ormai consolidata nel tempo che in città annovera sempre più partecipanti.