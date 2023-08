A Termoli la selezione di Miss Universe Italy per il Molise

Termoli, si prepara ad ospitare la carovana di Miss Universe Italy per la regione Molise, organizzata dall’ Agenzia Mika Production e patrocinata dall’ Azienda Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS L’evento si terrà giovedì 10 agosto nella centralissima Piazza Monumento sul Corso Nazionale con una serata di moda, bellezza e spettacoli.



Si esibiranno cantanti, comici, ballerini ed il pubblico avrà il piacere di assistere ad una serata ricca di emozioni e talenti. La parte più accattivante della serata sarà dedicata alla bellezza con la presenza di tantissime ragazze rigorosamente molisane con l’ambizione di poter conquistare una delle 3 fasce di finaliste regionali che permetteranno loro di rappresentare la regione Molise nella finale nazionale di Miss Universe Italy in programma ad ottobre in Puglia.



La serata organizzata dalla Mika Production rappresentata da Laika D’Agostino e Camillo Del

Romano è stata fortemente voluta e totalmente sponsorizzata dall’imprenditore Dante Cianciosi, titolare della Cianciosi Soluzioni Edili BIGMAT HOME OF BUILDERS.



La conduzione dello spettacolo sarà affidata ad Antonella Ciocca, la madrina dell’evento sarà

Viviana Vizzini Miss Universe 2020, lo show man sarà Christian Cappellone, la cantante Lorenza

Tedesco, la ginnasta e ballerina Erika Bromo, la sand Artist Erica Abelardo ed altre sorprese che

non vogliamo rivelare in anticipo.

La serata vedrà anche il momento dedicato alla moda con le collezioni Cerimonie e Sposi della

stilista Doris Mariotti.

Sono ancora aperte le iscrizioni per le miss molisane, per info contattare il numero Telefonico

393.3343854, l’evento sarà completamente gratuito ed aperto al pubblico.

Negli intendi degli organizzatori c’è la volontà di poter trovare fra le belle miss molisane una

ragazza che possa rappresentare al meglio la regione Molise nella finale nazionale e magari

puntare al successo internazionale. Nella passata edizione la Miss Universe Molise è stata la

termolese Francesca Capone.